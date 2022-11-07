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Aydın Didim'de 'Doğadan Modaya Organik Pamuk' tanıtımı

GÜNDEM 07.11.2022, 13:13
Aydın Didim'de 'Doğadan Modaya Organik Pamuk' tanıtımı

Aydın'ın Didim ilçesinde “Doğadan Modaya Organik pamuk” projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.AYDIN (İGFA) - Aydın İl Tarım Müdürlüğü öncülüğünde Üniversiteler, Pamuk Araştırma Merkezi ve Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Söke ve Didim’de 18 mahallede gerçekleştirilen “Doğadan Modaya Organik pamuk” projesinin tanıtım toplantısı Didim’de gerçekleştirildi.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları Daire Başkanı Ebru Çelik, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, Söke TARİŞ Başkanı İsmail Özer, çevre ziraat odalarının başkanları, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, proje ortağı üreticiler ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programın açılışında konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile ülkemizde pestisit ve kimyasal gübre kullanımının azaltılması, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

“PİLOT PROJEDE 107 ÜRETİCİ YER ALDI; 2500 HEKTARDA UYGULANIYOR”

Pilot proje olarak Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesi, Söke ve Didim ilçelerimizde 107 üreticiyle 2.500 hektar alanda uygulama konulurken, projenin bütçesi toplam 68 milyon 220 bin TL olup, 4 yıl boyunca uygulanacağı kaydedildi.

Ökdem, proje kapsamında ücretsiz olarak; Özel sektör tarafından organik gübre dağıtılmış, Bakanlığımız tarafından, üretici eğitimleri yapılmış, monitör, biyoteknik mücadele tuzakları dağıtılmış, sertifikasyon hizmetleri verişldğini belirteek, "Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesinin yanısıra; Müdürlüğümüz tarafından pamuk ekiliş alanlarında daha fazla ve kaliteli üretimi sağlamak amacıyla Pamuk Alanlarında Münavebeye Destek Amaçlı Yem Bitkileri Tohumu Dağıtımı ile İyi Pamuk Sektöre İyi Gelecek Projeleri de yürütülmektedir. Pamuk Tarımında Münavebeye Destek Amaçlı Yem Bitkileri Tohumu Dağıtımı Projesi ile üreticilerimize münavebe desteği sağlamak hem de hayvancılığın ihtiyacı olan kaba yem üretimine destek vermek amacıyla son 4 yılda toplam 860 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. İyi Pamuk Sektöre İyi Gelecek Projesi ise yaklaşık 750 hektar alanda 16 üretici ile yürütülmektedir. Çevreye sağlığına duyarlı, kalıntı içermeyen tek bir sertifika oluşturulması yönünde örnek bir çalışma olacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Gülden Volkan tarafından slayt eşliğinde “Doğadan Modaya Organik pamuk” projesi içeriğiyle ilgili bilgiler verildi.

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