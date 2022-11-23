Aydın Didim'de bomba paniği!

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye hizmet binasının duvarında unutulan çanta, bomba ihbarı dolayısıyla emniyet güçlerince patlatıldı.Kemal ETLEÇ / AYDIN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Didim Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi’nde şüpheli paket ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Didim Belediyesi bahçe duvarı üzerine bırakılan çanta için harekete geçen emniyet güçleri caddeyi iki taraflı olarak trafiğe kapattı.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha uzmanınca şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın boş olduğu ortaya çıkmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.