Aydın'da 'sanal devriye'den yüzlerce siteye erişim engeli!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın sanal devriye ekiplerince yasa dışı içerikli sitelere erişimin engellenmesini sağladı.Kemal ETLEÇ / AYDIN (İGFA) - Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri suç içerikli paylaşımlara yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda; 338 adet müstehcenlik içerikli site, 113 adet fuhuş içerikli site, 460 adet yasadışı bahis içerikli site engellendi.

Çalışmalarda ayrıca 'Efsane Kasım İndirimleri' konseptindeki alışveriş yoğunluğunu fırsat olarak kullanan oltalama metoduyla haksız kazanç elde etmeye yönelik geliştirilen 7 dolandırıcılık sitesi de tespit edilerek erişiminin engellenmesi sağlandı.