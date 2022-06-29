Aydın'da Sahil Güvenlik dur durak bilmiyor

Aydın'ın Kuşadası açıklarında 79 göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sabah saatlerinde bir grup düzensiz göçmeni tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Göçmenlerin olduğu tespit edilen bölgeye TCSG-74 kodlu Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen ve üç sandalın içerisindeki toplamda 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca yapılan çalışmalar sırasında ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi yine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.