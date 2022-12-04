Aydın'da iki saatlik uygulamada 40 bin lira ceza!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak iki saatlik 'emniyet kemeri' denetim uygulaması gerçekleştirildi.Kemal ETLEÇ / AYDIN (İGFA) - Aydın'da Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri il genelinde 'emniyet kemeri' denetim uygulaması yaptı.

Eş zamanlı olarak iki saat boyunca düzenlenen uygulamada, 2 bin 665 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 39 araç sürücüsüne/sahibine toplamda 39 bin 893 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulamada, 8 araç trafikten men edildi ve 1 araç sürücünün de belgesi geri alındı.