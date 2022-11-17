Aydın'da Didim Bit Pazarı umut oluyor

Ayakkabıdan kazağa, telefondan oltaya, Çarşaftan kıyafete her türlü ürünü uygun fiyata bulabileceği Didim Bit Pazarı Pazar günleri dolup taşıyor. Didim Bit Pazarı her Pazar günü Çarşamba pazarının kurulduğu alanda kuruluyor.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - Ekonomik problemlerin artışına oranlı bitpazarlarını tercih ettiğini ifade eden bit pazarı esnafları; çarşı pazardaki yeni ve taksitli ürünü vatandaş görüyor.

Bu ürünleri alamayan vatandaş bir umut bitpazarına geliyor. 200 liralık ürüne 50 lira deseniz bile almaya gücü yetmeyen vatandaş var.

Ek iş olarak bitpazarında ikinci el ürün satan ve imini vermek istemeyen esnaf; “Kamuda çalışıyorum. Hafta sonları burada ikinci el ürünler satıyorum. Şehir dışında üniversite okuyan bir kızım var. Evim kira ek gelir olsun diye burada hafta sonları satış yapıyorum. Tek maaş ile yetiştiremiyorum. Bir çuval ikinci el eşyayı öğlene kadar satıyorum. Vatandaştan bu ürünlere rağbet var. Herkes cebini düşünmek zorunda.." dedi.

Bit pazarına alışverişe gelen Figen Hanım ise, “Bit pazarı bizim için bir şans diye düşünüyorum. Geçici de olsa ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Zaruri ihtiyaçlarımızı almakta bile zorlandığımız bu zamanda buradan alışveriş yapıyorum. Bitpazarında sadece ikinci el ürün satılmıyor, aynı zamanda kullanılmamış eşyalar da bulunuyor. Üstelik fiyatları dışarıya göre çok uygun. Örneğin mağazalarda 12-15 TL olan çoraplar burada 2,5 TL’den satılıyor. Nerde ne ucuz onu takip ediyorum. Bence burası çok uygun” diye konuştu.

Didim’de yaşayan Suriye uyruklu bir bayan da ”Eşim inşaatlarda yövmiyeci olarak çalışıyor. Bir çok ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz. Mağazalarda 250-300 liranın altında bir şey bulamıyoruz. Ayakkabılar bile pazarda 150-200 lirayken buradan 30-40 liraya çocuklarımıza alabiliyoruz. “ ifadelerinde bulundu.

Elektronik eşyadan kıyafete bir çok ürünün satıldığı bit pazarı hafta sonları alıcı ve satıcılara ekonomik katkı sağlıyor.