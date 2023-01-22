Aydın'da devre mülk operasyonu: 30 tutuklama

Aydın'da organize devre mülk suçu işledikleri tespit edilen 126 şüpheliye yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli tutuklandı.AYDIN (İGFA) - Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sanal devriye" sırasında Kuşadası ilçesindeki bir otelin fazla sayıda iş ilanı vermesinden kuşkulanan jandarma ekibi, araştırma başlatmış, iş ilanlarına başvuranlara devremülk alım satım işi teklif edildiğini belirlemişti.

Genişletilen soruşturma kapsamında 29 ilde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin, ellerinde devre mülk olan kişileri, devre mülklerini vatandaşlık almak isteyen yabancılara yüksek fiyattan satmayı vadederek dolandırdıkları iddia edilmişti.

Şüphelilerin ayrıca, devre mülk sorunu konusunda hukuki sorun yaşayanları da suç örgütü için çalışan avukatlar aracılığıyla dolandırdıkları da öne sürülmüştü.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, devre mülk suçunu organize şekilde işledikleri tespit edilen 126 şüpheliye yönelik Aydın merkezli 29 ilde yaptığı operasyonda 30 şüpheliyi tutukladı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

https://twitter.com/jandarma/status/1617068244464185346