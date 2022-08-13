Aydın'da 'can' yakan olay

Aydın'da vicdansız kişi veya kişiler tarafından zehirlendiği belirtin köpek öldü.AYDIN BÜYÜKŞEHİR MEDYA( AYDIN İGFA)

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Girne mahallesi 1782 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahalleliler tarafından sevilen ve sahip çıkılan sokak köpeği akşam saatlerinde kişi veya kişiler tarafından zehirlenmiş halde sokak üzerinde bulundu. Duyarlı vatandaşlar durumu hemen Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan barınağı veterinerlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler gelse de zehirlenen köpek sokak ortasında can verdi.

Mahalle halkı tarafından sevilen ve sürekli bakımı yapılan köpeğin kişi veya kişiler tarafından zehirlenerek ölmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Canımız ciğerimiz dostumuza karşı yapılan bu zulmün karşılıksız kalmamasını yetkililerden istedi. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.