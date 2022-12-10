Aydın Büyükşehir'den yem desteği

Üretimin desteklenmesi için üretici odaklı projeler geliştirmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, küçük aile işletmelerini üretimde tutma gayesiyle yem desteklemesinde bulunmaya devam ediyor.AYDIN (İGFA) - Üretimin desteklenmesi için üretici odaklı projeler geliştirmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, küçük aile işletmelerini üretimde tutma gayesiyle yem desteklemesinde bulunmaya devam ediyor. Proje kapsamında, il genelinde 5 baş ve altında büyükbaş hayvanı olan küçük aile işletmelerine yem desteklemesinde bulunuluyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioglu, Aydin genelinde üreticilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Üreticileri merkeze alan projeler üretmeye devam eden Aydin Büyükşehir Belediyesi bu kez de Buharkent üreticisine destek oluyor. Desteklemeler, Aydin Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan, Aydınlı üreticileri ekonomik ve kaliteli yemle buluşturan Ege Yem’in süt ve besi yemleriyle yapılıyor. Üreticiler verilen destekten dolayı memnuniyetlerini ifade ederken Başkan Çerçioglu’na tesekkür etti.