Aydın Büyükşehir'den sağlıklı hizmet

Aydin Büyükşehir Belediyesi, evde bakim ve sağlık hizmetleri konusunda da geniş bir kadroyla çalışmalarını sürdürüyor.AYDIN (İGFA) - Kentin dört bir yanında vatandaşlara sağlık hizmeti sağlayan Büyükşehir ekipleri, tedavi süreci başlayan vatandaşlara evde sağlık hizmeti sağlarken, vatandaşlardan gelen hasta nakil taleplerine de ambulans araçlarıyla cevap veriyor.

Yapılan tespitler sonunda tedavi süreci başlayan vatandaşlara; tedavi, bakim, takip, sevk, yara bakimi, sonda bakimi ve temizliği, trakcostomi bakim ve temizliği, enjeksiyon, tansiyon takibi, seker takibi, ilaç dağıtımı gibi birçok konuda destek sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri evde sağlık hizmetleri ile birlikte filosundaki ambulans ve cenaze araçlarıyla da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Vatandaşların dertlerine derman olmak için çalıştıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet çeşitliliğimizi daima büyüttük. Evde bakim ve sağlık hizmetleri de bunların en önemlilerinden biridir. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız” dedi.