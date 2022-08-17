Aydın açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim açıklarında toplamda 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Aydın'ın Didim açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen plastik bot içerisinde bulunan 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 52 düzensiz göçmen kurtarırken, bir başka ihbar da Kuşadası açıklarından geldi.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine harekete geçen TCSG-74 botu hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler işlemleri için ilgili mercilere sevk edildi.