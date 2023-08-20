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Aydın açıklarında 134 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM 20.08.2023, 09:54
Aydın'ın Kuşadası ilçeleri açıklarında 134 düzensiz göçmen kurtarıldı.AYDIN (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sabah saatlerinde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, üç farklı olayda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen botlarda toplamda 134 düzensiz göçmeni kurtardı.
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