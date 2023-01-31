Avukatlardan alkışlı, protesto: Avukatlar davaların tarafı değiliz!

Avukatların mesleğini yaparken uğradığı şiddet nedeniyle İzmir Barosu tarafından protesto gösterisi ve basın açıklaması yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Adliyesinde bulunan Baro Birimi önünde bir araya gelen avukatlar, alkış ve sloganlarla basın açıklaması gerçekleştirdi.

İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Zöhre Dalkıran’ın okuduğu açıklamada “Biliyoruz ki bu şiddet; avukatı düşmanlaştıran, itibarsızlaştıran bir politikanın ürünü ve bunu ancak sesimizi yükselterek, yılmadan mücadele ederek durdurabiliriz.” denildi.

Avukatların davaların tarafı olmadığı hatırlatılan açıklamada “Cezasızlık politikalarından güç alan şiddeti önlemek için yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve yargının sac ayağı olan savunmanın da etkin bir şekilde korunması taleplerimizi yılmadan dile getirmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu şiddeti ortadan kaldırmak için iktidar sahiplerine, kamuoyuna, hakim ve savcı meslektaşlarımıza seslenen avukatlar, "Biz avukatlar davaların tarafı değiliz. Adliyeler, emniyet birimleri, tapu daireleri, ofislerimiz veya görevimiz gereği gittiğimiz herhangi bir yer bizim görev alanımızdır. Biz avukatlar sadece işimizi yapmak istiyoruz. Salt bu isteğimiz nedeniyle tarihte hiç olmadığı kadar ötekileştirilerek hedef haline getirildik. Bir kez daha haykırıyoruz. YETER!" çağrısında bulundu.