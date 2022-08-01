Avşar Türkmenleri bu şenlikte buluşacak

Avşar Türkmenleri, Kayseri Büyükşehir ve Talas Belediyeleri ile Dünya Avşarlar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek şenlikte bir araya gelecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri'de 6 Ağustos Cumartesi günü Talas Paraşüt İniş Alanında saat 17.00’de başlayacak şenlikte ünlü sanatçılar Esat Kabaklı ve Nurgül Şahballı sahne alacak.

Halk Oyunları ve Mehteran gösterilerinin de yer alacağı etkinlikte ayrıca Halk Ozanı Halil Daylak, Aşık Kulfani, Aşık Tugay Kocakaya, Aşık İsa Yaldız, Avşar Ozan ve Ertuğrul İmami gibi mahalli sanatçılar birbirinden güzel türküleri seslendirecek.

Aynı gün ayrıca ‘Türk Tarihi’ konulu bir de panel düzenlenecek. Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak panelde Prof. Dr. Behzat Çimen, Prof. Dr. Mustafa Talas, Prof. Dr. Ahmet Öztürk ve Prof. Dr. Osman Mucuk konuşmacı olarak yer alacak. Paneli moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Remzi Kılıç yapacak.