Avrupalı Türkler'den Büyükkılıç'a teşekkür

Gurbetçiler, Avrupalı Türkler Kayseri Buluşması etkinliğinin, kaynaşmak için çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, böyle bir uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde gurbetçileri buluşturduğu Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması etkinliği tüm hızıyla sürüyor. Hollanda, Almanya ve Belçika gibi ülkelerden kente gelen Kayserili, Sivaslı, Ordulu ve Gaziantepli vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’a yurt dışındaki vatandaşları düşünüp, böyle bir etkinlik yaptığı için teşekkür ettiler.

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi, insan odaklı hizmet anlayışı ile çalışan ve adeta gönüllerin doktoru olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 60 yıl önce vatan topraklarından ayrılarak ekmek parası uğruna Avrupa’ya giden, memleketinden uzak kalmış ve herhangi bir sebeple sıla hasreti çeken, bir kavuşma umuduyla günleri aylara, ayları yıllara ekleyerek vatan topraklarına kavuşan gurbetçileri Kayseri’de buluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliğinde düzenlenen Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması, büyük bir coşkuyla sürüyor.

Hollanda’dan gelen Tülay Şahin, Kayseri’de baba evini ziyaret ettiğini belirterek, Avrupalı Türkler Kayseri Buluşması etkinliğinin, kaynaşmak için çok güzel bir çalışma olduğunu, böyle bir uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

10 gün önce Almanya’dan gelen Selma Uyan, “Ailemi ziyarete geldim, hem ziyaret hem de ticaret için geldim. Sık sık geliyorum. Kayseri’yi çok seviyorum. Burasını da merak ettim, görmemiştim, geldim” diye Kayseri’ye sevgisini dile getirdi.