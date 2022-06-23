Avrupalı öğrenciler Bursa Karacabey'de Türk okçuluğunu öğrendi

Karacabey Ortaokulu tarafından hayata geçirilen uluslararası Erasmus+ "Eğlenceli Matematik" projesi kapsamında Bursa'nın Karacabey ilçesine gelen Macaristan, Romanya ve Slovakyalı öğrenci ve öğretmenler, ziyaretler kapsamında Karacabey Belediyesi Ulubatlı Hasan Okçuluk Kulübünü ziyaret etti. Belediye Başkanı Ali Özkan’ın da yer aldığı etkinlikte yabancı öğrenciler, ok atışı da gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Karacabey Ortaokulu tarafından hayata geçirilen uluslararası Erasmus+ "Eğlenceli Matematik" projesi kapsamında Karacabey’e gelen Macaristan, Romanya ve Slovakyalı öğrenci ve öğretmenler, ziyaretler kapsamında Bursa'nın Karacabey Belediyesi Ulubatlı Hasan Okçuluk Kulübü'nü ziyaret etti.

Proje kapsamında Karacabey Ortaokul öğrencileri, daha önce Slovakya, Macaristan ve Romanya’da ziyaretler gerçekleştirmişti. Projenin son ayağında ise projede yer alan diğer ülkelerden öğrenciler Karacabey’e gelerek, 1 hafta süren bir programa dahil oldu. Proje kapsamında yurtdışından 12 öğretmen ve 20 öğrenci Türkiye’ye geldi.

Ziyaret programında İstanbul, Bursa ve Karacabey başta olmak üzere bölgedeki tarihi ve kültürel yerlere geziler düzenlenirken, konuklar Karacabey’de son olarak, Türk okçuluğunu öğrenmek için Karacabey Belediyesi Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Ortaokulu Müdürü Harun Ulaş ile okul öğretmen ve öğrencileri ile yabancı heyet yer aldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, öğrencilere yaptığı selamlama konuşmasında ‘hoş geldiniz’ diyerek, burada olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özkan, ilçede spora dair hayata geçirilen projeleri ve başarıları anlatırken, gelen tüm ülkelerle ortak bir yanlarının da ‘Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde yer alan ülkeler’ olmasına dikkat çekti.

Türk okçuluğunu öğrendiler

Daha sonra Okçuluk Kulübü eğitmenlerinden Mehmet Kemal Baltacı, gelen öğrencilere kısaca Türk Okçuluğunun tarihteki yeri, önemi ve kullanılan yöntemlerinden bahsetti. Detaylı bilginin ardından okçuluk çadırı ziyaret edilirken, katılan öğrenci ve öğretmenler de ok atmayı ihmal etmedi. Ziyaretin ardından, Karacabey Belediyespor tesislerinde ikramda bulunulan yabancıların olduğu heyet, ilçenin diğer tarihi ve kültürel değerlerini dolaşmak adına gezilerine devam etti.