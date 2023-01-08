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Avrupalı fenomenler Kayseri'yi keşfetti

GÜNDEM 08.01.2023, 08:15
Avrupalı fenomenler Kayseri'yi keşfetti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Discover Kayseri” projesinin galasında, İngiltere ve Almanya’dan gelen dijital içerik üreticisi fenomenlerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, ASTUDER Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Sezer,  İngiltere ve Almanya’dan gelen dijital medya içerik üreticileri Franziska Niehus, Louisa Jae ve Jesse Saah, Fok Tv, Jayden King ve turizmciler katıldı. 

“DOKTOR BAŞKAN OLUNCA ÖNCELİKLİ PROJELERİMİZ SAĞLIKLA İLGİLİ OLUYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, şöyle konuştu: 

“Doktor başkan olunca öncelikli projelerimiz sağlıkla ilgili oluyor. Bu alanda seçimler arifesinde projelerimizi teslim ederken sağlık ve sosyal içerikli projelere hem yer verelim, hem de öncelik verelim diye talimatım var. Bu konuda epey kafa yorduk ve birçoğunu hayata geçirdik. Şehrimizin altyapısıyla ilgili konusunda herkes hemfikir. Hepimizin yurtdışında yakınları var. Yakınlarımız hastalıklarını biriktirir. İzne geldiğinde ülkemizde tedavi olurlar. Sağlık alanında, oradaki fiyat bağlamında anormal yüksek oluşunu, sağlığın çok pahalı tedavi edildiğini ve ülkemizde hem fiyatlar bakımından hesaplı. Özellikle bu dönemde sağlık alanında Avrupa ülkelerinden daha ilerideyiz. Müsaade ederseniz, Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Birilerinin israf olarak gördüğü Şehir Hastanelerinin Pandemi döneminde efsane olduğunu hep birlikte gözlemledik. Şehir Hastanelerinde ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ felsefesini orada hizmet verildiğini gördüm. Şükrediyoruz. Böyle bir Cumhurbaşkanımız olduğu için. Böyle bir sağlık ekibimiz olduğu için. Her birine minnet duyuyoruz. Kıymetini bilmeliyiz diyoruz. 30’a yakın özel sağlık kamu kuruluşu var. Göreve geldiğimde ilk yaptığım iş. USHAŞ ile protokol imzalamak oldu. Şehrimizi tanıyalım, birbirimizi tanıyalım. Allah’a şükürler olsun. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz.  Şehrimiz tanıtılmaya layık. Kurtuluş Hocam bahsetti. Turizm sadece sağlıkla olmaz. Turizm çok yönlü, çok paydaşlı olan bir alan.”

SAĞLIK YATIRIMLARI

Kayseri’de sağlık alanında Büyükşehir Belediyesi’nin çok çalışması olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, göreve geldiği ilk zaman hemen USHAŞ ile bir protokol imzaladıklarını anlattı. Büyükkılıç, şehirdeki sağlık çalışmaları hakkında şöyle bilgi verdi: 

“Glutensiz Kafe’mizden de bahsetmek isterim. Anadolu’da bir tane var. Türkiye’de sayılı. Gluten alerjisi olanlar Nevzine tatlısını da yiyor, hamburgerini ve mantısını da. Öte yandan Kayseri’ye şehir dışından acil olarak gelen birçok hasta ve hasta yakını geliyor. Sosyal tesislerimizi yaptık. Hem üniversitemizin, hem de Şehir Hastane’mizin karşısında. Pijamasından, diş fırçasına kadar veririz dedik ve elhamdülillah bu hizmetleri veriyoruz. Biz ayağı kırılan leyleklere vakıf kuran ecdadın torunlarıyız. Aynı zamanda Hospice diye bir projeyi hayata geçirmek üzereyiz. Geçenlerde de ödül aldık. Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği projesini şekillendirdik. Okullarda yavrularımızı, köylerde gariban aileleri diş hekimlerimiz tedavi ediyor. Engelsiz Yaşam Merkezi’mizden de bahsetmek istiyorum. Yavrularımız burada cıvıl cıvıl ailelerimizin yüzü gülüyor. KAYMEK marifetiyle İlkyardım ve Sağlık Seminerleri düzenliyoruz. Sağlık Turizm web sitemiz zaten mevcut. KAYMEK Kurslarımızda Eczacı Kalfası yetiştiriyoruz. Diyabet 1 hastası çocuklarımıza iğnesiz şeker ölçüm cihazı ile ocuklarımızın canlarını yakmayalım zararı yok bizim cebimiz yansın diyoruz. Belediyemizin imkanlarıyla yavrularımızın yanında yer alıyoruz”

“SAĞLIK TURİZM ÇALIŞTAYI’NIN BÜTÜN HER AŞAMASINDA BAŞKANIMIZ BİZE DESTEK OLDU”

ASTUDER Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Sezer ise, “Türkiye’de ilk ve tek olan Sağlık Turizm Çalıştayı’nın bütün her aşamasında başkanımız bize destek oldu. Olağanüstü bir çalışma oldu” derken, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Discover Kayseri hakkında bilgiler verdiler.

Dijital Medya Üreticisi Franziska Niehus, “Kayseri’yi çok seviyoruz. O yüzden iki kere buraya geldim. Kayseri çok lezzetli, Kayseri sağlıklı, Kayseri cana yakın. Davet için çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

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