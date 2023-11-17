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Avrupalı belediyeler Bursa'da buluştu

GÜNDEM 17.11.2023, 11:00
Avrupalı belediyeler Bursa'da buluştu

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından düzenlenen ‘Genel Sekreterler ve Direktörler Toplantısı'nın bu yılki ikinci toplantısı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa ‘da yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından düzenlenen ‘Genel Sekreterler ve Direktörler Toplantısı'nın bu yılki ikinci toplantısı, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra CEMR Genel Sekreteri Fabrizio Rossi, yurtdışından ve yurtiçinden toplam 50 farklı belediyeden yetkililer katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih ve kültür şehri olan, 5 farklı medeniyete ev sahipliği yapan Bursa’da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yerel yönetimleri, bulunduğu bölgeye hizmet etme sorumluluğu taşıyan önemli ve değerli kurumlar olarak gördüğünü belirten Başkan Alinur Aktaş, yüklerinin ağır ve ilerledikleri yolun yorucu olduğunun farkında olduklarını ifade etti. Halka hizmet konusunda her koşulda, her zorluk altında, gece- gündüz demeden çalışmaya ve çabalamaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Gerek pandemi, gerek depremler, gerek savaşlar hem insan hayatına hem de dünya ekonomisine ciddi olumsuzluklar yansıtıyor. Dünya artık küçük bir yer haline geldi. Modern hayat, teknolojik yenilikler, uzakları en yakına taşıdı. Dünyanın en uç noktasında olan bir olaydan saniyeler içinde haberdar olabiliyor, çok uzak mesafelerdeki biriyle anında etkileşime geçebiliyoruz. Ülkeler artık çok daha kozmopolit ve daha geniş bir kültür yelpazesine sahip hale geldi. İnsana dokunan her faaliyetin bir kelebek etkisi gibi diğer şehirlere, hatta ülkelere ulaştığını görebiliyoruz. Dünyadaki güzel yerel yönetim örneklerini alıp kendimize yönelik kullanma imkanına sahibiz. Durum böyle olunca beraber hareket etme bilincinin önemi de daha açık bir şekilde hissediliyor. Paylaşılan zorluklar benzer olunca; çözümlerin ve müdahalelerin de beraberce yürütülmesi gerekliliği ortaya çıkıyor” dedi.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi CEMR’in, 27’si AB üyesi ülke olmak üzere 41 ülkeden 60 ulusal birlik aracılığıyla, 150 bin belediye ve bölgesel yönetimi temsil eden önemli bir topluluk olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Türkiye Belediyeler Birliği de ülkemizdeki faaliyetlerinin yanı sıra CEMR’in Türkiye’deki temsilciliği görevini de yürütüyor. Yapılan toplantı, Avrupa'nın dört bir yanından liderlerin bir araya gelerek, dünya genelinde var olan ortak sorunları görüşmeleri ve çözüm yolları aramaları açısından büyük önem taşıyor. Ortak vizyonun geniş bir perspektiften bakarak tüm Avrupa'ya hatta dünyaya hizmet etmek olduğunun farkındayız. Toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Toplantının amacına ulaşmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı tarafından ‘Guest city’ konu başlıklı sunum yapıldı.

Toplantı, CEMR Genel Sekreterleri ve Direktörlerin söz almasıyla devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra CEMR Genel Sekreteri Fabrizio Rossi ve beraberindekileri Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Yabancı konuklar, günün sonunda Bursa Mevlevihanesi'ne de geçerek sema gösterisini izledi.

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