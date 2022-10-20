Avrupa üçüncüsü milli dansçıdan Başkan Tokat'a ziyaret

Modern Dans ve Bale kategorisinde ilçemizi başarıyla temsil eden milli dansçı Zeynep Mil kazandığı Avrupa üçüncülüğü sonrasında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı ve aynı zamanda Milas Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Tokat’ın destekleriyle katıldığı Makedonya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Bale dalında Avrupa üçüncüsü Modern Dans kategorisinde ise Avrupa beşincisi olarak Slovenya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan başarılı sporcu Zeynep Mil ailesiyle birlikte Başkan Tokat’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette elde ettiği dereceler ve önümüzdeki dönemde katılacağı turnuvalara hazırlıkları hakkında bilgilendirmeler yapan başarılı sporcu Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Tokat’a içerisinde duygu dolu not bulunan çiçek takdim eden başarılı sporcu Zeynep Mil kazandığı madalya ile birlikte Başkan Tokat ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Başarılı sporcumuz Zeynep’i büyük başarısından dolayı kutluyor, bana ilettiği duygu dolu mesajı için teşekkür ediyorum. Kızımıza bundan sonraki süreçte katılacağı tüm turnuvalarda başarılar diliyorum” dedi.