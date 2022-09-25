Avrupa ödülü İzmir'in

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen Avrupa Ödülü’ne bu yıl İzmir layık görüldü. Smyrna Antik Agora’da düzenlenen ödül töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu ödülü yüreği çokluk içinde birlik için atan 4,5 milyon İzmirli adına alıyorum" dedi.İZMİR (İGFA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçilerek 2022 Avrupa Ödülü'nü almaya hak kazanan İzmir, ödülü simgeleyen heykelciğine kavuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent adına başvuruda bulunduğu programında İzmir’e layık görülen ödül İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e verildi.

Symrna Antik Agora’da düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri ve AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı Selin Sayek Böke, CHP yöneticileri ve milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Sekreteri Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, AKPM Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Carmen Leyte ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖDÜL İZMİR’İN ÇOCUKLARINA VE GENÇLERİNE EMANET

Açılışta konuşan Başkan Tunç Soyer, “Hiç şüpheniz olmasın. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, kadirşinastır. Türkiye’yi İzmir’le birlikte çok daha umutlu ve bereketli günlere ulaştırma mücadelenizde sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz” dedi. Başkan Soyer, ödülü yüreği çokluk içinde birlik için atan 4,5 milyon İzmirli adına aldığını ifade ederek “Bu ödülü güzel İzmir’in güzel çocuklarına ve güzel gençlerine emanet ediyorum” diye konuştu.

Ülkenin giderek daha çok içine kapandığı bir dönem yaşadığını vurgulayan Başkan Soyer, “Ekonomik krizle, hayat pahalılığı ile mücadele ediyor. Tüm olumsuz koşullara karşın biz İzmir'i dünyayla entegre ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü mali yönetimiyle AAA kredi notunu taşımayı sürdürüyoruz. Buca Metrosu’nda olduğu gibi büyük ölçekli uluslararası yatırımları ülkemize çekmeye devam ediyoruz. Şehrimiz, ortaya koyduğu özgün şehircilik vizyonu nedeniyle dünyanın ilk CittaSlow Metropolü ilan edildi. Fuarlar başta olmak üzere çok sayıda uluslararası buluşmayı şehrimize getirerek İzmir’i, Akdeniz ve dünya şehirleri için bir köprü haline getiriyoruz. Brüksel’de ve Almanya’nın 5 şehrinde İzmir Evleri’ni açtık ve böylece Avrupa’yla şehrimiz arası nda ekonomik ve kültürel işbirlikleri kuruyoruz. Tüm bunlar İzmir’de savunduğumuz demokratik değerlerin ve dünyaya açık bir yerel yönetim anlayışımızın sonucu” diye konuştu.

AKPM Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Carmen Leyte, konuşmasının ardından ödülü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e verdi.

İZMİR ŞEREF BAYRAĞI VE ŞEREF PLAKETİ ALMIŞTI

1955’ten bu yana verilen Avrupa Ödülü, Avrupa vatandaşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için en önemli araç olmanın yanı sıra Avrupa ideallerinin de yaygınlaştırılmasını sağlayan en üst seviyedeki ödül olarak tanımlanıyor.

1970’te “Şeref Bayrağı”, 2014’te ise “Şeref Plaketi” ödülüne layık görülen İzmir, uluslararası organizasyonlara üyeliklerini, yurt dışındaki kentlerle işbirliklerini, proje ortaklıklarını ve uluslararası faaliyetlerini anlattığı bir dosya ile 15 Ocak 2022’de Avrupa Ödülü’ne başvuru yapmıştı. İzmir Almanya'dan Bamberg ve Ingolstadt, Litvanya'dan Palanga, Polonya'dan Boleslawiec ve Ukrayna'dan Ternopil ile kısa listeye kalmıştı.