Avrupa Obezite Günü'nde sağlıklı yaşam vurgusu

Nilüfer Belediyesi, 22 Mayıs Avrupa Obezite Günü'nde, "Hareket et, sağlıklı beslen, obeziteyi önle!" sloganıyla düzenlediği etkinlikte bu konuda vatandaşlarda farkındalık oluşturdu. BURSA (İGFA) - Artan obezite sorununun hem dünya hem de ülkemiz için önemli bir sağlık riski olduğu gerçeğinden hareket eden Nilüfer Belediyesi, 22 Mayıs Avrupa Obezite Günü'nde vatandaşları bilinçlendirmeyi ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemeleri amacıyla etkinlik düzenledi.

“Hareket et, sağlıklı beslen, obeziteyi önle!" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı diyetisyenler ve sağlık çalışanları, Nilüfer Belediyesi Halk Evi binası önünde yaklaşık 400 vatandaş ve belediye personeline ücretsiz, "Vücut Kitle İndeksi Değerlendirmesi ve Vücut Analizi" ölçümleri yaptı. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Okan Şahin de ölçüm yaptıranlar arasındaydı.

Ölçüm sonuçları, diyetisyenler tarafından değerlendirilerek katılımcılara obezitenin riskleri ve sebep olduğu hastalıklar hakkında bilgi verilirken, uzmanlar, kişiye özel beslenme programları ve eğitimlerle yaşam kalitesini artırmaya yönelik katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ve belediye personeli, obezite ile ilgili bilinçlendirici bilgiler aldıkları ve sağlıklı yaşam tarzı önerileri aldıkları için Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ettiler.