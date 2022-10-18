Avrupa'nın gözü Türkiye'de

Bu kış AB ülkeleri için hiç olmadığı kadar soğuk geçecek. Kuzey Akım doğalgazını kesen Rusya, AB’nin enerji krizi yaşamasına neden olurken, enerjisi kesilen Avrupa ise gözünü Türkiye’ye çevirdiKOCAELİ (İGFA) - Yoğun bir sezonu geride bırakan turizm sektöründe kış sezonunun da hareketli geçmesi bekleniyor. Küresel olarak yaşanan enerji krizi, siyasal gelişmeler, döviz kurundaki yükseliş gibi sebepler Türkiye’nin cazibesini daha da artırıyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi’de taleplerde büyük artış yaşanıyor.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Turizm dünyasının duayenlerinden, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRSAV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir, “Avrupa’nın içinde bulunduğu bu krizi başta TÜRSAB olmak üzere ülkemizin diğer iş dünyası yetkilileri olarak fırsata çevirebiliriz.”dedi.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-16 Ekim tarihlerinde kente hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 12 milyon 42 bin 468 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde kente hava yoluyla 7 milyon 975 bin 643 turist gelmişti. Önümüzdeki turizm sezonu değerlendirerek sektörün sorunlarını da ortaya koyan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRSAV (Türkiye Seyahat Acentaları Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir, turizmin ülkemiz ekonomisine an fazla katkıyı sağlayan sektörlerin başında geldiğini belirtti.

TURİZM SEKTÖRÜNDE ASLAN PAYI ACENTALARIN

Turizm sektöründe en fazla emeği acentaların verdiğine işaret eden Bilir, “Turizmde aslan payı acentaların. Acentalar sektörün görünür yüzü. Müşteriye dokunan kısmı. Sektörün vitrini… Turizmin ilerlemesinde acentalara büyük görev düşüyor” dedi.

Kendisinin de acentacılıktan geldiğini ve bununla gurur duyduğunu ifade eden Bilir, “Ben de acentacılıktan geliyorum. Sektörümüzün bütün kahrını aslında acentalarımız çekiyor. Acentalarındaha efektif çalışabilmesinin önünün açılması gerekmektedir. Bugün baktığımızda acentalarımızın bir dizi probleminin olduğunu görebiliyoruz. Kaçak acentacılıktan tutun da rehber sorununa, plaka konusundan tutun da kalifiye personel bulamama olayına kadar bir dizi sorunumuz var. Bu sorunların aşılması için TÜRSAB’ın harekete geçmesi gerekmektedir. TÜRSAB’da birlik olursak, kavga etmeden, kendi içimizde ortak aklı kullanırsak bu sorunların yüzde 80’ini çözdüğümüzü göreceksiniz” ifadesini kullandı.

TÜRSAB’ın kendi alanında çok önemli bir kuruluş olduğunun özenle altını çizen Bilir, birçok STK’nın kuruluşunda görev aldığını, uzun yıllar iş dünyasında yönetim kademesinde projelere imza attığını vurgulayarak, "Ben merkezci yaklaşımlardan sıyrılmamız gerekiyor. Ben yerine biz diyebilmeliyiz. Sektörde ortak aklı harekete geçirmeliyiz. Ülkemizin turizm destinasyonlarının açmazlarını, sorunlarını bakanlıklarımızla uyum içerisinde çözmeliyiz. TÜRSAB, bakanlıklarla kavga etme yeri değildir. TÜRSAB, çözüm yeridir. TÜRSAB, oyunun bir parçası olmamalıdır. TÜRSAB, oyun kuran olmalıdır” diye konuştu.

AVRUPA ENERJİ KRİZİ İLE BOĞUŞUYOR, BUNU FİRSATA ÇEVİREBİLİRİZ

Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber Avrupa’nın enerji kesintileri ile uğraşmak zorunda kalacağını ifade eden Bilir, Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte jeopolitik açıdan çok daha önemli bir konuma geçtiğini belirterek, "Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Krizler bazen fırsata dönüştürülebilir. AB ülkelerinin bu krizini başta TÜRSAB olmak üzere ülkemizin diğer iş dünyası yetkilileri olarak fırsata çevirebilmeliyiz. TÜRSAB’ın kendi iç çekişmelerinden sıyrılıp artık bu tür konulara yoğunlaşması gerekmektedir" dedi.