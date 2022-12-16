Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri'nin Avrupa'daki en büyük gaz depolama tesisi haline geldiğini duyurdu. Erdoğan, Trakya'nın da doğal gazda, enerji de bir 'hub' haline geleceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırılırken 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarılan dev tesis Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi.

Tesisin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Silivri'nin Avrupa'daki en büyük yeraltı gaz depolama tesisi haline geldiğini ifade etti.

"Son genişletme çalışmaları, denizden 3 kilometre açıktaki platformlar vasıtasıyla 18 kuyuda, 31 bin metre deniz sondajı yaparak gerçekleştirildi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğn, "Bu faaliyetler, Karadeniz'deki sondaj işlemleri seviyesinde bir yoğunlukla yürütülmüştür. İlk haliyle 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi arttırıldı. Bu kapsamda 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu. İkinci fazı hizmete alınacak tesisin böylece kapasitesi 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Kapasite artışı ile günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe ulaşacak. Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda yer alıyor" diye konuştu.

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Türkiye Yüzyılı ile milletimize bir gelecek vizyonu sunduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 yıla sığdırdığımız asırlık işlere harcadığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak ülkemizi en üst lige çıkaracağımız yeni bir döneme giriyoruz" dedi.

Hükümete geldikleri sadece 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doğalgazı, hamdolsun bugün, 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfusun yüzde 85’ine yakınını doğalgaza kavuşturduklarını söyledi.

"TRAKYA, DOĞAL GAZDA, ENERJİDE BİR HUB HALİNE GELECEKTİR"

Trakya ile ilgili önemli müjde de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda değerli dostum Sayın Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu. Adımlarımızı attık, atıyoruz ve böylece özellikle Trakya, doğal gazda, enerjide bir hub haline gelecektir. Bununla ilgili çalışmalarımızı bölgemizdeki enerji ortaklarımızla birlikte yürütüyoruz" dedi.

"Halen toplamda 20 milyar dolarlık bir yatırımın sürdüğü Nükleer Güç Enerjisini de bu tabloya eklediğimizde, artık enerji alanında bambaşka bir seviyeye yükseleceğiz" diyen Erdoğan, "Orta Asya ve Akdeniz’deki yeni gelişmelerin ardından, ülkemizin bu özelliği daha da pekişecektir. Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmanın yol açtığı rahatsızlıkların gerisinde, enerji alanındaki her yatırımın yarım asırlık, bir asırlık derinliğe sahip olması yatıyor" diye konuştu.