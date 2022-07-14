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Avrupa'daki Kayserililere özel irtibat merkezi

GÜNDEM 14.07.2022, 16:23
Avrupa'daki Kayserililere özel irtibat merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kentin simgelerinden olan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan tarihi Saat Kulesi’nin altını irtibat merkezi olarak hizmete açtı. ‘Avrupa’daki Kardeşlerimizin İrtibat Merkezi’ (AKİM) ismiyle hizmet verecek merkezde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Abdülhamit Han Hazretlerinin şehrimize armağanı olan saat kulemizin altını, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin danışma bürosu olarak hayata geçirdik” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yerel yönetim çalışmalarını etkin ve kaliteli bir hizmet anlayışı ile aralıksız şekilde sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yurt dışında yaşayan Kayserililerin memleketlerine geldiklerinde sorun yaşamamaları ve danışmanlık hizmeti alabilmeleri adına irtibat merkezi projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan 1906 yılında II. Abdülhamit döneminde yapılan tarihi Kayseri Saat Kulesi altında yer alan ofisi Avrupa’daki Kardeşlerimizin İrtibat Merkezi (AKİM) ismiyle hizmete açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkezdeki incelemeleri esnasında gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 2 ay önce Hollanda ziyareti esnasında gurbetçilerin irtibat bürosu talebinde bulunduklarını hatırlatarak, “Hollanda’daki hemşehrilerimizi ziyaretimizde, ‘Başkanım, kamu ile olan ilişkilerimizi, belediye ile olan ilişkilerimizi giderme adına herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, herkesin gördüğü, bildiği bizim irtibat büromuz olsun. Birebir bizimle muhatap olacak, hatta yabancı dil bilen olursa o da iyi olur. Yabancı ülkelerden gelenler de ondan yararlanır’ diyerek, böyle bir öneride bulundular” dedi.

AVRUPA’DAKİ KARDEŞLERİMİZİN İRTİBAT MERKEZİ

Öneri üzerine tarihi saat kulesinin altını Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin danışma bürosu olarak hayata geçirdiklerini belirten Büyükkılıç, “Biz de Abdülhamit Han Hazretlerinin şehrimize armağanı olan saat kulemizin altını, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin danışma bürosu olarak hayata geçirdik. AKİM, Avrupa’daki Kardeşlerimizin İrtibat Merkezi. AKİM hizmetinizde. AKİM sizin için var, her türlü sorunlarınızı danışabilir, görüşebilir, çözüm yolunda inşallah yol alırsınız diye umuyorum. İnanıyorum ki buradaki canlarımız, yavrularımız, ekibimiz vatandaşlarımıza yardımcı olacak, onların duasını alacak. İnşallah en güzel hizmet böylece verilmiş olacak. Burası yaz kış hizmetinizde” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra AKİM hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gurbetçi vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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