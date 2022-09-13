Avrasya'dan günlük geçiş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen hafta 455 binden fazla aracın Avrasya Tüneli'nden geçtiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Avrasya Tüneli'nin Bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını, hem de ekonomiye katkı sağladığını kaydetti.

22 Aralık 2016da hizmete giren Avrasya Tüneli'nin, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiğini belirten Karaismailoğlu, Avrasya Tünelinden 5 Eylül-11 Eylül tarihleri arasında toplam 455 bin 746 aracın geçtiğini bildirdi.

Geçen hafta ortalama 65 bin 107 aracın tünelden geçmeyi tercih ettiğini vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 8 Eylül'de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldığını açıkladı. Avrasya Tüneli'nin 1 Mayıs'tan itibaren motosikletli sürücülere de hizmet vermeye başladığına dikkat çeken Karaismailoğlu, toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsünün tüneli kullandığını ifade etti.