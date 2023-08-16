Av mevsimi açılıyor... İşte avcıların bilmesi gerekenler

2023 yılı Av Dönemi 26 Ağustos tarihinde başlayacak.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla avlanma usul ve esaslarını belirledi.

Alınan karar 28 Temmuz 2023 tarihli ve 32262 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Buna göre avlanma; tüm bölgelerimizde aynı gün 26 Ağustos 2023 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır.

Karara göre Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir.

Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.