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AÜB'den 2. Ar-Ge Proje Pazarı düzenlendi

GÜNDEM 09.11.2023, 08:15
AÜB'den 2. Ar-Ge Proje Pazarı düzenlendi

Dönem Başkanlığını Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un yaptığı Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde “2. Ar-Ge Proje Pazarı ve Üniversite Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ERÜ Rektörü ve AÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, AÜB’e üye Üniversitelerin Rektör Yardımcıları ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekti.

Güçlü olabilmenin en önemli amacının bilim ve teknoloji olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mandal, " Şuan önemli olan insanlık için gelecek için daha adil bir dünya oluşturmak için bilime ihtiyaç var. Dolayısıyla bizlere olan ihtiyaç çok daha farklı ve anlamlı. Ama burada şu da geçerli yani bu bizim yıllardır söyleyegeldiğimiz bir kavram. Bilim ve Teknoloji ile geleceği inşa etme noktası. Sadece neden ve niçin kavramının yanında ne kavramını konuşabiliyoruz bu da en rahat konuşabileceğimiz mutabık olabileceğimiz ister akademi tarafında olsun ister öğrencilerimiz tarafında olsun ama bu konuda mutabık kalacağımız başlık bilim ve teknoloji ekseninde" diye konuştu.

ERÜ Rektörü ve AÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

AÜB'nin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: "Anadolu Üniversiteler Birliği olarak ilk etapta 9 üniversite ile başladığımız bu yolda şu an 15 üniversite ile birlikte hareket ediyoruz. Bizler Rektörler olarak yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinde aynı konularda üst düzey araştırmaların belirli bir denetim ve kontrol altında yapılması için sürekli birlikte kafa yormaya gayret ediyoruz. Bunları yaparken yegâne amacımız ülkemizin sahip olduğu kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek."

AÜB olarak üniversite tanıtım ve tercih günleri de düzenlediklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Altun, " öğrencilerimizin ezbere tesadüfen bir mesleğe atılması değil onlara anlattığımız üniversitelerimizin mesleklerini fakültelerimize doğru bir şekilde seçmelerini destek olmaya çalışıyoruz. Burada yegane amacımız artık ülkemizin arge boyutlarında ulusal ve uluslararası çalışma noktasındaki gayretleri herkesçe bilinmektedir. Bizim de amacımız bunlara çok büyük oranda katkı sağlamaktır. Çünkü bundan sonraki süreçlerde Ar-Ge ve birlikte yapacağımız faaliyetlerde ülkemize çok değerli katkılar sunacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise yaptığı konuşmasında etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İki gün sürecek olan etkinlik hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Yılmaz, "Geleceğin liderlerini ve uzmanlarını yetiştirmek için üniversitelerimizin eğitim ve öğretim olanaklarını tanıtmak amacıyla üniversite tanıtım günleri düzenleniyor. Burada potansiyel öğrencilerimizin üniversitemizi tanıma fırsatları sağlıyoruz. Bu düşüncelerle sanayiciler üniversiteler arge kuruluşları ve teknopark çalışanlarıyla bilim insanları arasındaki iletişimin artacağı etkinliğimizin başarılı sonuçlar vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Panelde, Petlas Ar-Ge Müdürü Fatih Onat ve Şık Makas İşletmesi Direktörü Derya Mutlu Bedavalar tarafından sunum gerçekleştirildi. Plaket takdim törenin ardından proje poster alanının açılışı gerçekleştirilerek, davetliler tarafından projeler incelendi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile ERÜ Rektörü ve AÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Altun etkinlikte tüm standları tek tek ziyaret ederek bilgi aldı.

AÜB’e üye Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,  Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitelerin katıldığı etkinlik, bugün sona erecek.

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