ATSO Başkanı Uslu Adıyaman İGC'nin konuğu oldu

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti bünyesinde kurulan İGC TV Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Mustafa Uslu’yu canlı yayında konuk etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman ve ilçelerinde her hafta farklı bir konu ve konuğu “İGC Soruyor” adlı programda ağırlamaya devam eden Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti, İGC TV üzerinden yaptığı canlı yayında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Mustafa Uslu’yu ağırladı.

Moderatörlüğünü gazeteci Yusuf Dündar’ın yaptığı İGC Başkanı Yardımcısı Hacı Mustafa Çeliker ve Gazeteci Ferit Binzet’in konuk gazeteci olarak katıldığı programda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Mustafa Uslu Adıyaman’da yapılan yatırımlar ve görev yaptığı dönemde ki çalışmaları hakkında sorulan soruları yanıtladı.

Adıyaman’ın 1954’te il olduğuna dikkat çeken Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Mustafa Uslu, kentin yatırımlar konusunda hızlı gelişimini anlatırken, Gaziantep ile Adıyaman’ı ekonomik yatırımlar konusunda eş değer tutmanın yanlış olduğunu söyledi.

Adıyaman’da henüz ikinci nesil ticaretçilerin ve sanayicilerin olmadığını belirten Uslu, Türkiye’de olduğu gibi yatırımların Adıyaman’da artması ve sanayicinin gelişebilmesi için ucuz enerjinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

ENERJİ SORUNU EN KISA ZAMANDA ÇÖZÜLMELİ

Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Mustafa Uslu, Adıyaman’da sulu tarıma geçilmesi için üç büyük baraj projesinden Koçali, Çetintepe ve Gömükan barajlarının cazibeyle Adıyaman arazilerini elektrik sarfiyatı olmadan sulaması için acilen tamamlanması gerektiğini belirtti.

“Şu an Türkiye ortalamasının çok altındayız" diyen Uslu, "Türkiye ortalaması yüzde 40’ların üzerinde biz daha yüzde 27’lerdeyiz. Şanlıurfa içme suyu bulamazken sulanabilir arazi olarak şu anda yüzde 87’lerde. Bizim 5 katımız. Orada 1 dönüm alanın sulanmasının maliyeti 5 liraysa bizde 25 lira oluyor. Çünkü enerjiyle sulanıyor. Enerjiyle sulanan arazide hasılatının üçte ikisini enerjiye veriyor. Bunun yerine ne yapmamız lazım. Tam da bu enerji paneli burada devreye giriyor. Son haftada gündemi meşgul eden en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Devlet 2019’dan sonra şöyle bir yasa çıkardı. Ey vatandaş sizin fabrikanız var. Çatınızın üstüne paneli kurun orada elde ettiğiniz gelirden çatının altında tükettiğinizle mahsup ederiz geri kalanını sisteme verirsiniz ben sizden satın alırım. Maalesef geçen hafta böyle bir yasayla karşı karşıya kaldı. Bu son derece yanlış. Konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptık tepkilerimizi koyduk. Yanlış bir şey olduğunu deklare ettik" diye konuştu.

ADIYAMAN OSB DOLULUK ORANI YÜZDE 100

Türkiye’nin önemli sorunlarından birisinin işsizlik olduğuna vurgu yapan Uslu, Adıyaman merkez OSB’de 97 civarında faal fabrika olduğunu, 14 bin 500 civarında bir istihdam sağlandığını belirterek, "Bunun yanında bin 500 çağrı merkezlerinden dolayı toplam 16 bin insanımız merkez OSB’de istihdam ediliyor. Alan olarak sorarsanız yüzde 100 doluyuz. Bununla ilgili mermer OSB kurduk. Bundan bir hafta önce Sayın Valimizin başkanlığında bir karar aldık. Mermer OSB’de maksimum arsanın yüzde 60’ını kullandırmamız lazım. OSB yönetmeliğinde sanırım yüzde 40 yani 10 dönümün 4 bin metrekaresini kullanıyor. Hâlbuki bu yanlıştır. O kadar kıymetli bir şey varken üzerinde durmamız gerekirken bir taraftan heba etmemiz yanlıştır. Oturacaksın karar alacaksın. Bunun minimumu maksimumu vardır o başka bir şey. Biz yönetim olarak makul olan neyse yönetim olarak kabul etmemiz lazım” diye konuştu.

İSTİHDAM SORUNU NASIL ÇÖZLÜR?

ASGEM projesinin Adıyaman’ı uçuracak tek proje olduğuna değinen Uslu, ASGEM'in üç ilde varlığına dikkati çekerek, "İzmir, Gaziantep ve Adıyaman’da ASGEM var. Şu anda orada inanılmaz insan yetişiyor. Tekstilde yetiştiriyoruz, gastronomide yetiştiriyoruz, yazılım, mobilya, elektrik ihtiyaç olan her sektörde aklınıza ne gelirse insan yetiştiriyoruz. Yeter ki gençler gelsin. Üyelerimizden aldığımız aidat parası ile biz tekrar sizlere harcayalım size ara eleman yetiştirelim. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?" diye sordu.

Adıyaman’da lokomotifin tekstil sektörü olduğunu ifade eden Uslu, "Acemi adamı işin başına getirdiğiniz zaman üç tane parçayı defolu üretirse o günkü kârınız gider. Ama biz insanları yetiştiriyoruz üyelerimize diyoruz bu insanlar yetişmiş işi bilen insanları emrinize veriyoruz. Bakın bir tane şey söyleyeyim. Oradan mezun olup şu anda Belçika’da 5 yıldızlı otelde çalışan kursiyerimiz var. Bu bizi mutlu ediyor. Bu bizim ana görevimizdir. Bizim işimiz şu. Üzüm yemek bekçiyi dövmek değil. Benim derdim üyelerimden aldığım aidatları tekrar onlara hizmet olarak geri sunmaktır. Bunu da yapmak için azami gayret gösteriyoruz göstermeye de devam edeceğiz. Ben geldiğim günden bu yana neler yaptım bütün Adıyaman biliyor. Ben birazda tribünlere oynamayı sevmiyorum" diye konuştu.

OSB’LERDE YER YOK TALEP ÇOK

5084 sayılı teşvik yasası döneminde Adıyaman’da tekstille ilgili sıçrama dönemi yaşandığını belirten Uslu, geçmişte hatalarında yapıldığını ancak şu anda kentin yatırımcılar için çok cazip olduğunu söyledi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Mustafa Uslu, ihracat rakamlarını da değerlendirdi.

2021 yılında 117 milyon dolar ihracat, 67 milyon dolar da ithalat olduğunu belirten Uslu, "Aslında bu Türkiye’nin cari açığını aşağı çeken bir şey. İthalat ihracattan daha az bizi sevindiren bu ama aslı bu değil. Ben bunu çok araştırdım altından bu çıktı. Gaziantep’ten ihracat yapan firmalar Adıyaman üzerinden ihracatı yapıyor vergi iadesini çok çabuk alıyor. Adıyaman üzerinden ihracatı yapınca iadesini biraz daha hızlı alıyor Gaziantep’ten yapınca bir sene sonra alıyor. Bizim buradan yapınca bir ay sonra alıyor. Bizim ihracatlarımız kendi hanemize tam yazılmıyor. İhracata giden mamulün menşei nereyse o ilin hanesine, gümrüklemesi nerede yapılırsa yapılsın o ilin hanesine yazılsın" çağrısında bulundu.

Programda gazetecilerin "Bugüne kadar yapamadıklarınız oldu mu" sorusuna da cevap veren ATSO Başkanı Uslu, kendisinin bayrağı aldığı yerin belli olduğunu anımsatarak, "Ben 2009 14 Şubat sevgililer gününde göreve başladım. Meclis üyeliğim falan da yoktu. Çok vahim bir durumla karşılaştığımı itiraf etmeliyim. Ne yapacaksınız bu dönemde’ denildiğinde 'Az konuşacağız çok iş yapacağız' dedim. Şu anda içinde bulunduğumuz hizmet binasını hayata geçirdik. Burası 3,5 dönüm arazi üzerinde. Bugünkü parasal değeri 50 milyon TL binayla beraber 80 milyon. Ben geldiğimde 80 kuruş paramız yoktu. Nasıl yaptık. Gözümüz gibi koruduk, yerine göre harcadık Adıyaman’a ve sanayicimize böyle güzel bir mekân yaptık. Sanayici ufku açık olan, yarını görebilen insandır, vizyonu olan insandır. Odamız hizmet binası bünyesinde Çok Amaçlı Konferans Salonunu yaparken simultane sistemini kurduk. ‘Başkan bu bize biraz lüks değil mi?’ denildi. Hayır niye lüks olsun ki. Bugün lüks gözükün 5 sene sonra çok normal olur. Yarın yabancı bir iki dilden sistemi kurduk. İtalya, Almanya, Belçika’dan misafirimiz gelse kürsüde İngilizce konuşsun bizde Türkçe dinleyelim. Bu bir vizyon değil mi, prestij değil mi? Katma değer üretenlere layık bir şey değil mi? Huzur kentine layık bir şey değil mi? Biz bunu kurduk. Helalı hoş olsun. Babamızın malı değil.Üzerinde de Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası yazıyor. Ne Safoğulları, ne Mustafa Uslu yazar. Birinci dönemde hamdolsun böyle bir mekana kavuştuk" dedi.

İkinci dönemde dedik ki ürettiklerini dünyaya satılması gerektiğini ifade eden Uslu, "Bugün Gaziantep ikinci-üçüncü bölgede. Ama önüne taşta koysanız teşvikte vermeseniz başarıyorlar. Sistemi kurmuş dünyaya açılmış, çantasını almış ülke ülke geziyor ürün satıyor. Biz niye bunu yapmayalım. Fuar alanı yapalım dedik 26 dönüm yer aldık. 6 bin metrekare kapalı alan. Bana Gaziantep’te ne yapacaksınız gelin burada fuar yapın diyenler oldu. Biz hayır dedik. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün bir fuar alanı yaptık bitirdik hamdolsun. İnsanlara ben gidip soruyorum tarım fuarı artık bölgesel bir fuar oldu. Ne kadar traktör sattın diyorum7 günde 120 tane traktör sattım diyorum. Kazanıyorsa ben seviniyorum. İhracat departmanı kurduk. Şu anda Ticaret ve Sanayi Odasında ihracat departmanı var. Biz aldığımızı tekrar veriyoruz para kazanılsın döviz gelsin insanlarımızın ihtiyacı var. ASGEM’den sonra ne yapacağız. Hizmet binası yerinde, fuar alanımız var, kalifiye eleman yetiştiriyoruz. Yine ihracatı arttırmaya yönelik projeler gerçekleştirdik." diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte de diğer eksikleri tamamlamak istediklerini kaydeden Uslu, önlerinde üç tane önemli konu olduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi ihracata yönelik yurt dışı fuarlara geziler yapmak. Çantamızı alacağız fuar fuar gezeceğiz. Sadece yönetimimizle değil iş adamı ve üyelerimizle birlikte gideceğiz. Gayemiz üyelerimize rehberlik yapmak. Biz onları dünya fuarlarıyla buluşturacağız. Gidelim orada birleşelim bağlantı yapalım. İkincisi kadın girişimcilerimize önem vereceğiz. Kadın girişimcilerimizin iş hayatına gelmesi için çaba göstereceğiz. Bunun yanında Genç Girişimcilerimize önem vereceğiz. Genç Girişimcilerimize önemli geziler düzenleyeceğiz. Gençler kollektif çalışma kültürünü Adıyaman’a getirmeyi düşünüyoruz. Gençlere diyeceğiz ki bir araya gelin. Ticari evlilikleri yapmak zorundayız. Dünya devletleri artık böyle büyüyor. Avrupa’dan geliyor burada ticari evlilik yapıyor işini büyütüyor. Biz ya bu diyardan gideceğiz yapacağız ya bu deveyi güdeceğiz. Dünyayla birlikte var olmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Aksi taktirde geride kalırız" dedi.

Pandemide esnafa sanayiciye nefes kredileri verildiğini hatırlatan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Mustafa Uslu, üyelere güçleri nispetinde ‘nefes’ olduklarını söyledi.

ATSO SEÇİMLERİ 1 EKİM’DE

Finansmana erişimin de zorlukları olduğunu kaydeden Uslu, önümüzdeki seçimlerde tekrar aday olacağını da duyurdu.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu İGC TV Canlı Yayınında seçimlerin 1 Ekim’de yapılacağını kaydetti.

İki aday olduğunu belirten Uslu, 18 tane meslek grubu seçimleri sonrasında başkanlık seçimi olacağını ve 4 bin civarında üyenin oy kullanacağını söyledi.

HERKES SEÇİMLERDE KENDİ GÜCÜNÜ ORTAYA KOYACAK

Uzun zamandır seçimlere hazırlandığını belirten ATSO Başkanı Uslu, “Zaten çoktan beri çalışılıyor. En geç başlayan bendim. 40 gün gibi bir şey kaldı. Yeterli olur diye düşünüyorum. En azından çoğu üyemiz merkezde olduğu için ulaşıp dokunabiliyoruz. Kimseyi zan altında bırakmak için söylemiyorum Allah şahit. İki şey var. Birileri gelir koltuğa oturur ben nasıl nemalanabilirim diye. Kimisi de kendinden koltuğa verir. Bakın Mustafa Uslu 12 senedir burada. Benim koltuğa ne verdiğimi herkes bilir. Ben bu konuda kendimden eminim. Yani şimdi bizim üyelerimiz herkes benim kadar memleketin gidişatını biliyor. Bakın siyasetçilerden tutun yerel yönetime herkes kimin ne yaptığını, yapmak istediğini neyi arzuladığını kurumun parasını ne kadar koruduğu nerede harcadığını herkes biliyor. Onun için rahatım" diye konuştu.