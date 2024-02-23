ATP’li Demiroğlu: "Bartın hak ettiği payı alamıyor"

ATP Bartın İl Başkanı Ümit Demiroğlu, Bartın’ın sahip olduğu zenginliklere işaret ederek, “Bartın taşıdığı potansiyeli ile doğru orantılı olarak hak ettiği payı alamıyor. Kentimizin doğal güzellikleri, plaj ve koyları, yaylaları tanıtılmalı ve gelir getirici konuma getirilmelidir” dedi.BARTIN (İGFA) - Tünel Emekçileri Derneği Başkanı ve Adil Türkiye Partisi (ATP) Bartın İl Başkanı Ümit Demiroğlu, Bartın’ın tarihi ve doğal güzellikleri ile sahip olduğu potansiyele dikkat çekti.

Kentin sorunların kronikleştiğini ifade eden Demiroğlu, “Bartın iklim değişikliği gibi temel sorunlardan nasibini alırken; aynı şeyi yatırımlar konusunda yaşamıyor. Trafik, çevre, ulaşım gibi temel sorunlar kronik bir hal aldı” ifadelerini

REKABET GÜCÜ ARTIRILMALI

Hedeflerinin kendisiyle ve doğayla barışık bireylerin yaşadığı bir kent inşa etmek olduğunu kaydeden Demiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Doğal güzelliklere rağmen yeterli tanıtım ve yatırım alamıyor. Bartın taşıdığı potansiyeli ile doğru orantılı olarak başta turizm olmak üzere yatırımlardan hak ettiği payı alamıyor. İşsizlik nedeniyle genç nüfusun diğer illere göç ediyor. Kentimizin doğal güzellikleri, plaj ve koyları, yaylaları tanıtılmalı ve gelir getirici konuma getirilmelidir. İstihdam yaratılmalı, rekabet gücünün artırılmalıdır.”