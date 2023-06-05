'Atma Bağışla Projesi' ile e-atıklar eğitime katkı sağlıyor

Geri dönüştürülen e-atıklarla çocukların eğitimine destek olunuyor. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ‘Atma Bağışla Projesi’ ile doğanın korunmasına katkı sağlarken, çocukların eğitimine destek olmaya da devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) -3 milyondan fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle 2017’de hayata geçirdiği ‘Atma Bağışla Projesi’ ile bugüne kadar 5000’den fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandı. Projeyle birlikte e-atıklar toplanarak doğanın korunmasına katkı sağlanırken, çocukların eğitimine de destek olunuyor.

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNE ÜCRETSİZ OLARAK GÖNDERİLİYOR

Çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra doğanın korunması için de önemli bir çevre faaliyeti olma niteliği taşıyan ‘Atma Bağışla Projesi’ne destek vermek ise oldukça kolay. Bağışlanan e-atıklar, 902 513 042 koduyla PTT aracılığıyla anlaşmalı geri dönüşüm tesisine ücretsiz olarak gönderiliyor ve elde edilen gelir, imkânı kısıtlı çocukların TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor.

Proje kapsamında 2023 yılının ilk 4 ayında 26.158 kg atık toplandı ve bu bağışlarla 151 çocuğa nitelikli eğitim desteği sunulması sağlandı. 80’den fazla kurum ‘Atma Bağışla Projesi’ne destek verdi. Projenin başladığı 2017 yılından bugüne kadar ise 456.045 kg e-atık toplandı ve buradan elde edilen gelirle 5000’den fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandı.

2017’den 2023’e kadar toplamda 500’den fazla kurum ‘Atma Bağışla Projesi’ne elektronik atıklarını bağışlayarak projeye destek oldu.