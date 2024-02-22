ATM'lerde çekim limitleri yükseldi

ATM'lerden nakit çekme işlemi yapan vatandaşları ilgilendiren karara göre daha önce 5 bin TL olan nakit çekme limiti 5 bin TL birden yükseltilere 10 bin TL'ye çıkarıldı.ANKARA (İGFA) - Nakit çekme limitinin daha fazla olacağı belirtilen banka ATM'lerinde yeni dönem başladı.

Alınan karar kapsamında ATM üzerinden nakit para çekmek isteyen kişiler 10 bin TL'ye kadar ücretsiz nakit çekme işlemi yapabilecekler.

Bazı bankalar bu limiti 15 bin TL'ye yükseltilirken, bazı bankalar ise kendi uygulamaları üzerinden müşterilerine bildirim göndermeye başladı.

QR kod ile ücretsiz nakit çekme işlemi yapacak kişiler için de bu kararın geçerli olduğu kaydedildi.