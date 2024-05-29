Atlı Jandarma Birlikleri Turistik Yerlerde Devriye gerçekleştirdi
Atlı Jandarma Birliği, Gaziantep’in tarihi ve turistik noktalarında devriye görevi icra etti Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü
Atlı Jandarma Birliği, Gaziantep’in tarihi ve turistik noktalarında devriye görevi icra etti. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.GAZİANTEP (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Birliği, Gaziantep’in tarihi ve turistik noktalarında devriye faaliyetleri icra etti. Atlı Jandarma Birliği, 13 - 26 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların sıklıkla kullandığı Yavuzeli Festival Park, Rumkale, Nizip Zeugma Antik Kenti ve Şehitkâmil Erikçe mesire alanında önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görev aldı.
Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Atlı birliği gören çocuklar ve aileleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21