Atıklardan yapılan 'balık heykel' göle bırakıldı!

Ankara'da Gölbaşı Belediyesi tarafından başlatılan, proje kapsamında Mogan Gölü’nde yapılan çevre temizliği sonucunda ortaya çıkan atık maddelerden “Balık Heykel” yapıldı. Yapılan heykel düzenlenen etkinlik ile göle bırakıldı.ANKARA (İGFA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatlarıyla farkındalık yaratma ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Balık Heykel Projesi tamamlandı.

Hacı Bayramı Veli Üniversitesi iş birliğiyle ve Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla 49 günde tamamlanan çalışmanın ardından tamamen atık malzemeden yapılan Balık Heykel, Mogan Gölü’ne bırakıldı. Programa; Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin katıldı.

“AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin ellerinde sanat eserine dönüşen proje hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Mogan ve Eymir göllerini yeterince koruyamadıklarını belirterek, "Bu farkındalığı ilk yapmaya başladığımızda ilçedeki öğrencilerimizle birlikte yapmayı planladık. Ama okullar tatil olduğu için yapamadık. Okullar açılır açılmaz bu farkındalığı yapacağız. Mogan Gölümüzü temizledik. Türkiye’nin en temiz ve güzel göllerinden biri haline geldi. Balık heykelimizi gölden çıkan atıklar ve Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün içinden çıkan hurdalardan, Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Öğretim Üyelerinin destekleriyle yapıldı. Göle bırakmamızın nedeni de insanlarımızda merak uyandırarak, bir farkındalık oluşturmaktır” diye konuştu.