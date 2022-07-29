Atık demirler Gaziantep sokaklarına 'Hayat' veriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki tarihi Bey Mahallesi’nde ‘Hayat Sokağı’ olarak adlandırdığı 135 metrelik alana, atık demir malzemeleri kullanarak yerleştirdiği yaklaşık 30 heykel ile bölgenin kültürel ve sanatsal görünümüne canlılık kazandırıyor.GAZİANTEP (İGFA)- Taş konaklarıyla ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkaran Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi’ne belediyenin hurdaya ayırdığı demir atıklardan hazırlanan heykeller, geçmişte kahke, horoz şekeri ve elma şekeri gibi ürünleri satan sokak satıcılarını simgeliyor.

‘Hayat Sokağı’ projesi kapsamında katı atık malzemelerden oluşturularak sokağın muhtelif kısımlarına yerleştirilen heykeller ve objeler hakkında ziyaretçilerin bilgi sahibi olabilmesi için her bir esere karekod konulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Bürosu Müdürü Serdar Murat Gürsel, yaptığı açıklamada, Gaziantep’in merkezinde yer alan Bey Mahallesi’nin şehir için çok önemli olduğunu belirtti.

Proje çalışmalarında Gaziantep’in tipolojisi, geleneksel mimarisi ve yaşam tarzına çok hakim mimarlar eşliğinde çalıştıklarını anlatan Gürsel, “Multi disiplinel bir çalışma anlayışıyla hareket ediyoruz. Sadece mimarların, inşaat mühendislerinin, arkeologların yaptığı çalışmalar değil, beraberinde heykeltıraşların da yer alıyor.” diye konuştu.