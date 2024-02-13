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Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 93. yılı için tören yapıldı

GÜNDEM 13.02.2024, 15:15
Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 93. yılı için tören yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Şubat 1931 yılında Malatya’ya yaptığı ilk ziyaretin 93. yıldönümü Malatya’da gerçekleştirilen Çelenk Töreni ve Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde yapılan törenle kutlandı.MALATYA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya yaptığı ilk ziyaretinin 93. yıldönümü programı Çelenk Sunumu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenk Sunumu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anıt Şeref defterini imzalayarak bir konuşma yaptı.

Başkan Gürkan yaptığı konuşmada; “Malatya’mızın güneyden Anadolu demiryolları ağına bağlanması münasebetiyle ilimize teşriflerinizin 93. yıldönümünde Zat-ı Alilerinizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

Harikulade seziş kabiliyetiniz ve sahip olduğunuz meziyetler ile Milletimizin neleri isteyip istemediğini, özlemini çektiği hususları çok iyi bilen ve tespit edebilen bir lider olarak bizlere her daim rol model oldunuz. Sizin manevi şahsınızdan almış olduğumuz ilhamla, bugün çok büyük atılımlar gerçekleştiriyor, artık dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri haline gelmiş bulunuyoruz. 2020 yılında yaşadığımız 24 Ocak tarihli Elazığ depremi, ardından baş gösteren pandemi ve son olarak 6 Şubat 2023 depremine rağmen, hem ülke de hem de Malatya’da karamsarlığa düşmeden yolumuza azimle devam ediyoruz.

‘Feyizli Malatya’ ifadenize binaen insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehrimiz Malatya’mızı yeniden ayağa kaldırmak için Devletimiz ile birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun” ifadelerini kullandı.

GÜRKAN: “ATATÜRK’Ü ŞİMDİKİ NESİLLERE ÇOK İYİ ANLATMAMIZ LAZIM”

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından protokol erkânı, Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesinde Atatürk resim sergisini gezen protokol erkânı daha sonra konferans salonunda gerçekleştirilen programa geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya teşriflerinin 93. Yıl dönümü dolayısıyla bir program gerçekleştirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti bu coğrafyada kolay kurmadı. Cumhuriyet çok ağır ve zor şartlarda kuruldu. Atatürk’ü şimdiki nesillere çok iyi anlatmamız lazım. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü doğru anlatmamız lazım. 1881 yılında başlayan 1938 yılında Cumhuriyetle birlikte sonsuzluğa erişmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamına büyük mücadeleler sığdırmıştır. Kısa hayatında birçok mücadeleyi yaşamıştır. Ayrıca Anafartalar’da ‘ben size taarruzu değil ölümü emrediyorum’ diyen bir komutandır.

Cumhuriyetimizi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve şükran hislerimizi ifade etmek istiyorum. Ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.  

Malatya Valisi Ersin Yazıcı konuşmasında  “Atatürk'ün 93 yıl önce Malatya'yı ziyaretlerine vesile olan demiryolu ağının Malatya’ya ulaştırılması olmuştur. 13 Şubat 1931 tarihinde Malatya'nın kadirşinas insanı hem Atatürk'ü ağırlamış hem de demiryoluyla ilk kez tanışmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ziyareti kapsamında, bugün Atatürk Evi Müzesi olarak varlığını idame ettiren dönemin Türk Ocağı binasında halk temsilcilerini kabul etmiş, onlarla Malatya’nın üretim, ihracat ve genel iktisadi faaliyetleri hakkında istişarede bulunmuş, ilin eğitimine ve Millet Mekteplerine dair Vali ve Milli Eğitim Müdüründen bilgiler almıştır. 13 Şubat akşamını Malatya’da geçiren Gazi, ertesi gün yine trenle Malatya’dan ayrılmıştır. 13 Şubat tarihi bu sebeple Malatya için bu kadar anlamlı ve önemli bir gündür.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilimizle birlikte Malatya’mızda büyük bir yıkıma uğramış, Atamızın ‘’ Önemli ve Feyizli Şehir’’ diye tanımladığı Malatya’mızı tekrar ayağa kaldırmak, depremin yaralarını sarmak için Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde imar ve ihya etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve şükran duygularımla yâd ediyor, O'na ve kahraman silah arkadaşlarına, geçmişten günümüze bedenini ve ruhunu bu kutlu topraklara ve aziz milletimize adayan aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden şanlı gazilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen programda okunan şiirler ve sunumların ardından program sona erdi.

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