Atatürk’e hakaret eden kişi hakkındaki iddialara İletişim'den yanıt

İletişim BaşkanlığıDezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Atatürk’e hakaret eden kişinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan Abdülaziz E. Alhajri isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun bulunmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı'nca Abdülaziz E. Alhajri'nin Kuveyt'te yaşadığının tespit edildiği ve hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı suç duyurusunda bulunulduğu bildirilirken, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan 'Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip' iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.