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Atatürk'ün Kayseri'ye gelişine 'tarihi' tören

GÜNDEM 20.12.2022, 10:15
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişine 'tarihi' tören

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Atatürk'ün 'Heyeti Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye ilk gelişinin 103’üncü yılı kutlamalarına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyet-i Temsiliye Reisi' olarak ilk kez Kayseri'ye gelişi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Haldun Taşan, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, ilçe belediye başkanları, askeri erkân, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulurken, şehir adına bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehrimizi onurlandıran Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Heyet-i Temsiliye Reisi’ olarak Kayseri’mize teşriflerinden dolayı yapılan bu anlamlı çalışmanın hayırlı olmasını Mevla’mdan niyaz ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in öncülüğünde Samsun’da yakılan Milli Mücadele ateşi kongreler ve görüşmelerle kent kent, dalga dalga yayılırken bir yandan da Ulu Önder’in kent ziyaretleri halka hem moral verdiğini hem de heyecanları zirveye taşıdığını ifade etti.

“KAYSERİ, MUSTAFA KEMAL PAŞA VE DAVA ARKADAŞLARINI COŞKULU BİR ŞEKİLDE KARŞILAMIŞTIR”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin o gün Atatürk ve heyetini coşkuyla karşıladığını belirterek, şöyle konuştu:

“Bu anlayış içerisinde Kayseri’mizden Ankara’ya gitmek üzere Sivas’tan hareket edip, Kayseri’mize teşrif eden, Cuma ve Cumartesi günü Kayseri’mizde kalmak suretiyle Pazar günü ayrılan Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa ve heyet üyeleri şehrimiz için onur vesilesi olmuştur. Kayserili hemşerilerimiz hava soğuk ve karlı olmasına rağmen, Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşlarını coşkulu bir şekilde karşılamıştır. Beraberinde heyeti ile Türk Bayraklarıyla cadde ve sokakların süslendiği, şehrimizde bayram havasının estiğini hep beraber gözlemledik. Mustafa Kemal Paşa, Mazhar Müfid Bey ve Hüsrev Bey, İmamzade Reşid Bey'in evinde, Rauf Bey de Nuh Naci Bey'in evinde misafir olmuştur ki, Nuh Naci Yazgan hem hayıseverliği hem yatırımcı kişiliği hem de Cumhuriyet aşkıyla, şuanda vakıf üniversitesinde ismini taşıyan gurur kaynağımız olan bir isimdir. 20 Aralık 1919 Cumartesi sabahından itibaren Mustafa Kemal Paşa, belediyemizi  ziyaret etmiş, vilayetimizi ziyaret etmiş, Kayseri halkı ile şehrimizin ileri gelenleri ve din adamlarıyla Camikebir’in hemen yanı başındaki Mehmet Melikgazi hazretlerimizin olduğu yerde Raşid Efendi Kütüphanesi'nde görüşmeler ve değerlendirmeler yapmıştır.” 

‘BİZ SENİNLE VE ARKADAŞLARINLA BERABERİZ’

Atatürk’ün Kayseri’de birlik ve beraberlik mesajı verdiğini anlatan Büyükkılıç, “6 bin yıllık ticari geçmişiyle anılan Kayseri’de gerçekleşen toplantıya katılanlara  Mustafa Kemal Paşa memleketin içine düştüğü bu zor durumdan ancak, birlik ve beraberlikten geçeceğini vurgulamış, bu alanda yapılması gereken çalışmaları paylaşmıştır. Ay yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı olan ve her zaman bu şekilde tavrını ortaya koyan hamiyetperver, hayırsever Kayserili hemşerilerimiz bu sınavı da başarıyla tamamlamıştır. Toplantıda bulunanlar ise gerekeni yapacaklarını ve kendilerini kayıtsız şartsız destekleyeceklerini ifade etmişler ve ‘biz seninle ve arkadaşlarınla beraberiz’ demişlerdir. 20 Aralık 1919 gününü çeşitli toplantı ve görüşmelerle tamamlayan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Kayseri'de ikinci tarihi günü ve geceyi de yine aynı bulundukları mekânlarda geçirmiş, 21 Aralık 1919 Pazar sabahı saat 9'da Kayserili hemşehrilerimize bir beyanname yayınladıktan sonra şehrimizden ayrılmışlardır. Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan bu beyanname Kayserimiz için övünç kaynağı olmuş, Kayseri’nin hamiyetperver yaklaşımını her zaman vurgulamıştır” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Milli Mücadele dönemindeki önemine işaret ederek, “Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelesi her zaman takdir edilen Kayseri’mizin Sakarya Meydan Muharebesi’nde taş mektep diye bilinen liseli gençlerimizin şehit olması, o sene mezun vermemesi de bunun en büyük göstergelerinden biri olmuştur” dedi. 

“ATATÜRK, KAYSERİ’DE İNCELEMELERDE BULUNDU”

Büyükkılıç, Mustafa Kemal Paşa yine dört defa Kayseri’yi ziyaret ettiğini, Kayseri’de incelemelerde ve değerlendirmelerde bulunduğunu, Kayseri’deki yatırımları incelediğini vurgulayarak, konuşmasında “Kayseri’nin sanayi ve endüstri merkezi olma yolundaki gayretlerini takdir etmiş, hava ikmal diye bilinen bölgedeki ilk uçak fabrikamızın da ziyaretçisi olmuş, o alanda yapılan çalışmaları yerinde incelemiştir. Kayseri Lisesi’ni, Talas’ı, Hunat Medresesi ve Cami’yi ziyaret edip, incelemelerde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ BU GURURU, TAM 103 YILDIR BİR NİŞANE OLARAK TAŞIMAKTA”

Kayseri’nin 103 yıldır endüstrinin ve ticaretin merkezi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Kayseri bu gururu, tam 103 yıldır bir nişane olarak taşımakta, oradan aldığı ilhamlarla Kayseri, endüstri ve ticaret merkezi olarak, organize sanayilerle, yatırımlarıyla, müteşebbis ruhuyla, hayırseverliğiyle, ülkesine olan sevdası ve anlayışıyla her zaman onurumuz, gururumuz olmuştur, hemşehrilerimize bizler de minnet duyuyoruz. Bu anlayış içerisinde şehrimizi ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma yolunda birlik, beraberlik içerisinde çalışmalar yapacağımızı ifade ediyorum. Kayseri’yi bir örnek alınacak şehir olarak nitelendiren Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının anlayışını bizler de onurla, gururla paylaşıyor,  Heyet-i Temsiliye Reisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli heyetine saygılarımız sunuyoruz. ‘Şehrimize tekrar hoşgeldiniz Paşam, hoşgeldiniz değerli heyeti’ diyoruz. Hem Atamızı hem sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

Programda günün anısına düzenlenen Büyük Atatürk Gençlik Koşusu’nda dereceye giren gençlere Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç tarafından madalya ve ödülleri verildi.

PROGRAM, ATATÜRK EVİ’NDE DEVAM ETTİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri’ye gelişi kutlamaları kapsamında Atatürk Evi’nde de bir program gerçekleştirildi. Burada öğrenciler tarafından Vali Çiçek’e çiçek takdim edildi. 

Bando dinletisi ve halk oyunları gösterinin yapıldığı programda, öğrenciler tarafından Atatürk’ün gelişi canlandırılarak, gökyüzüne balon bırakıldı. Vali Gökmen Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde günün anlam ve önemini anlatan resim sergisini ilgiyle inceledi.

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