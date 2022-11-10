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Atatürk'ün dikkat ettiği diyetin ayrıntıları

GÜNDEM 10.11.2022, 16:32
Atatürk'ün dikkat ettiği diyetin ayrıntıları

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hemen her konuda olduğu gibi beslenme alışkanlıkları konusunda da bizlere örnek oldu.İSTANBUL (İGFA) - Atatürk’ün beslenme alışkanlıklarını yorumlayan Diyetisyen Fatma Hasta Göral, Atatürk’ün dikkat ettiği diyetin ayrıntılarını paylaştı.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün hiçbir zaman sofradan tıka basa kalkmadığı gibi çoğu zaman aç kalkar, sofrasında ise çok çeşit bulundurmazdı" diyen Diyetisyen Fatma Hasta Göral, "Biz diyetisyenler de azar azar sık sık yeme modeline uyduğunu tıka basa beslenmeyi önermediğimizi düşünürsek Atamızın da böyle beslendiğini görebiliyoruz. Öğünlerde protein ve karbonhidrat, diyet listelerini oluştururken en çok dikkat ettiğimiz konudur. Tam bir öğünde bu birliktelik önemlidir. Atamızın da beslenme şeklinde bu birlikteliğe dikkat ettiğini görüyoruz" diye konuştu.

AYRAN, EKMEK, YOĞURT

Atatürk'ün bazen kahvaltı yapmadığını, ayrana ekmek banar ya da yoğurtla ekmek yediğini belirten Hasta Göral, "Yoğurt atamızın sofrasında kıymetli bir besin olmuştur. Sıklıkla kullandığından bunu biliyoruz. Günümüzde hazır yoğurt ev yoğurdu tartışmaları devam etse de beslenme uzmanı olarak yoğurdun kesinlikle menülerimizde yer alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kuru fasülye - pilav, bamya-pilav, karnıyarık yemeklerinin Ata'nın severek tükettiği yemekler arasında olduğuna vurgu yapan Hasta Göral, "Atamızın genel olarak sebze ağırlıklı beslendiğini söyleyebiliriz. Bunun da günümüzde Akdeniz diyetine yakınlık gösterdiğini ifade edebiliriz. Annesinin ıspanaklı Selanik böreğini de severek tüketen Atamız genellikle meyve, kavrulmuş leblebi ve fıstığa da yer verirmiş" dedi.

Atatürk’ün geleneksel Türk mutfağını batı mutfağına tercih ettiğini beslenme alışkanlıklarından görebildiklerini ifade eden diyetisyen Göral, "Anadolu ziyaretlerinde ikramları severek tüketen Atamızın tatlıyla arası iyi değilmiş. Tatlıyı Anadolu ziyaretlerinde ikramlardan tüketir en çok irmik tatlısını severmiş. Biz beslenme uzmanları tatlı ihtiyaçlarımızı meyveden karşılamayı uygun bulup nadiren tatlı tüketimine yer vermeyi uygun bulduğumuz gibi. Mustafa Kemal Atatürk’ün en kıymet verdiği öğünün akşam yemeği olduğunu; akşam yemeği sofrasında daima bir misafiri olmasından uzun sofra sohbetleri yapmasından anlıyoruz. Bazen canı sıkkın olduğunda yemek yemez geç saatlerde omletle ekmek ya da yoğurtla ekmek yese de çoğunlukla akşam uzun yemek sohbetleri eşliğinde çok çeşitli olmayan genelde sebze ağırlıklı yemekler, tavuk eti, içki olarak rakı  hakim olurmuş menüye. Yeni kurulmuş bir ülkenin sıkıntı ve stresini düşünecek olursak atamızın günde 10-15 fincan kahve içmesine şaşırmamak lazım. Fakat kalp sağlığı için oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

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