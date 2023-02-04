Atasun Optik'e global atama

EssilorLuxottica bünyesinde Türkiye’de faaliyet gösteren Atasun Optik başarısını global bir atama ile yurtdışına taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Atasun Optik bünyesine 2015 yılında Satış Direktörü olarak katılan ve 2018 yılından bugüne CEO’luk görevini sürdüren Nihat Aydın, 1 Şubat 2023 itibarıyla EssilorLuxottica EMEA Optik Perakende grubu bünyesinde Almanya ve Avusturya Bölge CEO’su oldu. Atasun Optik’in, sektöründe lider ve Türkiye’nin önde gelen perakende firmalarından biri olmasında büyük katkı sağlayan Aydın, yeni görevinde EssilorLuxottica gurubunun faaliyet gösterdiği en güçlü ve önemli pazarları arasında yer alan Almanya’da Apollo-Optik ve Robin Look, Avusturya’da ise pazar lideri Pearl-Optik markalarına liderlik edecek.

Yeni göreviyle ilgi açıklamada bulunan Nihat Aydın; “Atasun Optik ile Türkiye’de büyük başarılara imza attık. Hedeflerimizi sürekli arttırarak büyüme yolculuğumuzdaki kararlılığımızı sürdürdük. 2007 yılından beri iyi görme ve iyi görünmeyi herkese ulaştırma misyonuyla hareket eden Atasun Optik bugün, Türkiye’de 300’den fazla mağazası ve 1600 çalışanı ile hizmet veriyor. Kaliteli hizmet anlayışı, güçlü e-ticaret altyapısı ve mobil uygulamalarıyla 7/24 müşterilerine ulaşıyor. Kısa sürede aldığı yol ile globalde de dikkatleri üzerine çeken Atasun Optik’te CEO’luk görevini heyecanla sürdürdüm. Şimdi ise kariyer yolculuğumu Almanya ve Avusturya’da sürdürecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum.” dedi.