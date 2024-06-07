Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı illerin Milli Eğitim Müdürleri görevden alınarak yenileri yerlerine atanırken, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atama kararlarına göre, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Osman Cebeci atandı.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığı'nda da görev değişimi yaşandı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alınarak yerine Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu atandı.