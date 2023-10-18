Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları buıgünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine Yunus Emre Karaosmanoğlu atanırken, Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Gözde Özkorul görevden alındı, yerine ise Davut Düzgün'ün ataması yapıldı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı üst kademe kamu yöneticiliklerine de şu isimler tayin edildiç

Aynı kararnamede Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan, üç ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de atama yapıldı.

Buna göre, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sinan Aydın, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Alireisoğlu, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Harun Tüysüz'ün atamaları Resmi Gazete'de yer aldı.