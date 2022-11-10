Atam emanetin emanetimiz

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı (KİGDER) Sema Karaoğlu, yayınladığı mesajla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84'üncü yılında rahmetle andı. "Ruhun şad, mekanın cennet olsun" diyen Karaoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sonsuza kadar sahip çıkılacağını belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)iİTürk ulusuna bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hediye eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden tam 84 yıl geçti. Türk Milleti 84 yıl geçmesine rağmen Ata'sını özlemle ve rahmetle anmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı (KİGDER) Dr. Sema Karaoğlu, yayınladığı mesajla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84'üncü yılında rahmetle andı.

Karaoğlu, "84 yıl önce, ebediyete yolcu ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri ve siyasi dehasıyla, olanaksızlıklara boyun eğmeyen kararlı tutumuyla Türk halkını, bağımsız Türkiye ülküsü doğrultusunda yönlendirerek zafere ulaştırmış vatan topraklarının yeniden vatan toprağı yapılmasına önderlik etmiş büyük bir liderdir" dedi.

Karaoğlu, "Bedeni aramızda olmayan Mustafa Kemal Atatürk fikirleri ve eserleri ile hem bizim hem mazlum milletlerin lideri olarak yaşamaya devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet ilk kurulduğunda; “Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.” demişti. Bugün, hala kadın haklarını yeterince halledememiş bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Lakin Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlülüğü ile savaş alanlarında, cephede, kadın hakları için kafa yorarak, bu konuya da dikkat çekmiştir. Farkındalığı bu kadar yüksek böyle bir lideri saygı ile, minnet ile anmamak mümkün mü? Cumhuriyetimizin kuruluşundaki süreçte bize gösterdiği yol 'Ya İstiklal Ya Ölümdü'. Bu yolda çok bedeller ödenerek onun liderliğinde bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve Atatürk cumhuriyeti bize emanet etti." dedi.

Karaoğlu, " Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak; Ülkemizi Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birbirimizden ayrışmadan, bilimin ışığında, memleketimizin menfaatleri gereği, kadın erkek ,var gücümüzle çalışmaktır. Bu topraklarda yaşayan Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkan her birimiz. Kadın erkek farketmeksizin, siyasal tercihimiz farketmeksizin Atamazın emanetine sımsıkı sarılmak zorundayız. Atam emanetin emanetimizdir. Onu anmaktan çekinenlere inat, Atatürk'ü unutturmaya çalışanlara inat, Gazi Mustafa Kemal'i bütün ruhumuzla yaşatmaya, onun fikirleri ile Türkiyemizi büyütmeye ve demokratik bir ülke yapmaya kararlıyız. Hiçbir güç ve hiçbir karanlık el bize Türk'ün atası Atatürk'ü asla unutturamayacak. Yolun yolumuzdur. Ruhun şad, mekanın cennet olsun Atam" diye sözlerini bitirdi.