Ataköy-İkitelli metro hattı hizmete girdi

İstanbul'da Ataköy-İkitelli metro hattı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıldönümünde hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 ilçeden geçecek (Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir), 13,4 kilometrelik hat boyunca 12 istasyona uğrayıp, tek yönde 35 bin yolcu taşıyacak Ataköy-İkitelli metro hattını, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıldönümünde hizmete açtı.

“Biz 5 yıldır, bu şehirde tıkır tıkır metro yapıyoruz” diyen İmamoğlu, “Metro inşaatlarını bir tek gün bile durdurmadık. En zor koşullarda bile durdurmadık. Pandemide durdurmadık, ekonomik krizin şehri ve ülkeyi perişan ettiği zaman diliminde de durdurmadık. Doğru finansman modeliyle, doğru mühendislik çözümleriyle hareket ederseniz, liyakatli isimlerle çalışırsanız, metro yapımını durdurmak gibi bir skandalı bir şehre yaşatmazsınız. Biz yaşatmadık” şeklinde konuştu.

Bu süreçte Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı 2 metronun da parasını İBB’nin ödediğinin altını çizen İmamoğlu, “6 milyara yakın bu parayı, bizden 10 ayda aldılar. Onun için 8 kilometre yalanını atanlar, hadlerini bilecek, özür dileyecekler. Bırakın Ekrem İmamoğlu'nu; 65 kilometre metroyu inşa etmek için yer altında ter döken binlerce emekçiden, mühendislerden, yöneticilerden, yüklenicilerinden, onlardan özür dileyecekler. Yeni açtığımız 62 istasyonu kullanan bu şehrin insanlarından, İstanbullulardan özür dileyecekler. Bu halkı öyle kolay kandıracaklarını zannettikleri için özür dileyecekler” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesimi ile birlikte Ataköy-İkitelli metro hattı resmen hizmete girmiş oldu. Heyet, daha sonra perona inerek metro hattını deneyimledi.