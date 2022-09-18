Ata'nın Rize’ye gelişinin 98. yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Rize’ye gelişinin 98. Yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.AJANS PAZAR / RİZE (İGFA) - Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Törene Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkan Vekili Kemal Genç, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına Rize Valiliği ve Rize Belediyesi çelenkleri bırakılması ile başlayan çelen sunma töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla son buldu.

Kutlama programında Rize Belediye Başkan Vekili Kemal Genç günün anlamına yönelik yapmış olduğu konuşmasında; “Her toplumun devrim önderleri kendi toplumlarının yapısını, özelliklerini ve nasıl bir çağdaşlaşma modeli geliştirmek gerektiğini iyi bilmek zorundadır. Savaş yıllarında en büyük desteği milletinden alan Atatürk, vatanın kurtarılmasından sonra, ülkenin kalkındırılması ve geliştirilmesini hedefleyen yeni bir mücadeleye başladı. Bu nedenle her fırsatta yurt gezilerine çıktı. Bu gezilerin Yeni Türkiye’nin oluşmasında ve hayata geçmesinde büyük etkisi oldu. Atatürk, gezileri esnasında halkla yakın temas kurmaya özen gösterdi. Bu sayede hem gerçekleştirmiş olduğu inkılâpların uygulanışını yerinde görme, hem de gerçekleştirmeyi düşündüğü inkılâplarla ilgili olarak da halkın nabzını tutma imkânına sahip oldu" diye konuştu.

Atatürk’ün yurt gezilerinde Rize’ye gelişleri de sadece seyahat amaçlı olmadığnı ifade eden Genç, "Mustafa Kemal’i ve Rize insanını bu coğrafyada bir araya getiren, bu birlikteliğin gerçekleşmesinin temel amacı Türkiye’nin bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yeniden elde etmesi ve millet egemenliğine dayalı, bağımsız Türk Devleti’nin ebedi-müddet yaşaması ideali olmuştur. Cumhuriyetimizin ve milletimizin egemenliğinin ilelebet payidar kalması ve muhafaza edilmesi; bundan 98 yıl önce sergilenen o muhteşem birliktelik ve milli mücadele ruhunun sürekli diri tutulmasıyla mümkün olacaktır" dedi.

Tören öğrencilerin şiirlerini okuması ve Rize Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin gösterisiyle son buldu.

Daha sonra Müftü Mahallesi’nde bulunan Atatürk Evi ziyaret edilirken, burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Rize ziyaretinde bulunduğu sırada çekilen fotoğraflar incelendi.