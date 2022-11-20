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Ata'nın İzmit'ten son uğurlanışına 'Zor Veda'

GÜNDEM 20.11.2022, 10:04
Ata'nın İzmit'ten son uğurlanışına 'Zor Veda'

İzmit Belediyesi, Ata’nın İzmit’ten son kez uğurlanışını belgesel gösterimiyle andı.KOCAELİ (İGFA)  - İzmit Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının İzmitlilerle buluştuğu gün olan 19 Kasım’da Ata’yı anma programı gerçekleştirdi.

‘Son Yolculuk Zor Veda’ isimli belgesel film gösterimi sırasında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde duygu dolu anlar yaşandı.

Belgesel gösterimi öncesinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Vedalar zordur. İnsanın boğazında nasıl da düğümleniverir kelimeler. Kelimeler susar. Gözler konuşur. Sonra o gözlerden akan yaşlar aslında her şeyi anlatır. Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, milletinden aldığı güçle, hayatı pahasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına önderlik eden Ata’mızı, bundan tam 84 yıl önce ölümsüzlüğe uğurladık" dedi.

“HİÇBİR SORUDAN KORKMAYAN BİR LİDERDİ”

Gerek İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşundan sonra yaptığı ziyaret İzmit’in çok önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Başkan Kaplan Hürriyet, "Atatürk İzmit’te ilk ve tek basın toplantısını gerçekleştirdiğinde, gerek Ankara’dan İstanbul’a dönüşlerinde sık sık İzmit’e uğramayı ihmal etmemişti. O basın toplantısında kıymetli müjdeler verilmişti. Atatürk o basın toplantısında ‘Bana ne isterseniz sorabilirsiniz’ diyerek aslında sansürün olmadığını ve hiçbir sorudan korkmadığını göstermiştir. Cumhuriyet ile yönetileceğimizin müjdesi ilk o toplantıda verildi. Ne mutlu ki bizler Atatürk’ün önderliğinde yetişen ve bugünlere kavuşan bir ulusun şanslı çocuklarıyız" diye konuştu.

TARİHİN TANIĞI AYNUR ÖZALP O ANLARI ANLATTI

Bu arada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının İzmit’te uğurlandığı anlara şahitlik eden Aynur Özalp duygu dolu konuşmasında, “5 yaşındaydım Atatürk’ün naaşı İzmit’e getirildiğinde. O feryatlar, hıçkırıklar hala kulaklarımdadır. Yaşanan hüzün anlatılabilecek gibi değildi. Ne mutlu ki Mustafa Kemal gibi harika bir insana sahibiz” dedi. Özalp ayrıca programda babasının da Atatürk ile olan anısını katılımcılarla paylaştı.

Belgesel filmin tarih danışmanlarından Feyzullah Yavuz Ulugün ise, “İzmit o gün nüfusunu ikiye katlamıştı. 35 bin İzmitlinin ötesinde, birçok insan köylerden, komşu illerden gelmişlerdi ve uzun saatler Atatürk’ü beklediler son bir kez görebilmek için. Ata’nın naaşını taşıyan tren bütün İzmit’in sel gibi gözyaşı akıttığı bir törenle haykırışlar içinde hareket ediyor. İstasyondan Ulugazi İlkokulunun olduğu noktaya kadar tren 2 saatte gidebiliyor.  İnsanların kendilerini trenin önüne atmasından dolayı kenardaki haykırmalardan dolayı 2 saate gidebiliyor. Böyle üzücü ama saygı ve vefa içeren bir yolculuktan sonra Ata’mız Ankara’ya varıyor” dedi.

Belgesel filmin tarih danışmanlarından Numan Gülşah ise Filmin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

ANILARINI ANLATTILAR

Bu arada Koray Sıpçıkoğlu ve Onur Azad’ın yönetmenliğini yaptığı “Son Yolculuk Zor Veda” belgesel filminde Atatürk’ün vefatı olan 10 Kasım ve 19 Kasım 1938 aralığı yer alıyor. Proje içerisinde Donanmanın düzenlediği, Dolmabahçe’den İzmit’e kadar olan hazırlık ve tören işleyişi, Atatürk ile anıları olan ve tören gününe tanıklık edenler, Atatürk koleksiyoneri ve Atatürk ile ilgili kitaplarıyla tanınan yazar Hanri Benazus’un Atatürk ile ilgili anıları yer alıyor.

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