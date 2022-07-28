Ata mirası Bursa Osmangazi’de yeşeriyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, tarımsal alanda yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılmasını sağlayacak adımları atarak Ekolojik Yaşam Merkezi’ni kurarak binlerce yerli fideyi toprakla buluşturmuştu. Belediye şimdi de vatandaşların da ata tohumuna sahip çıkmasını sağlamak adına Uludağ Üniversitesi ile ‘Tarımsal Eğitim’ protokolü imzaladı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en verimli topraklarının yer aldığı Bursa Ovası’nın büyük bölümünü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, bu bereketli topraklarda ata tohumu ile üretimi yeniden yaygınlaştırmak, yerli tohumu geleceğe taşıyarak sağlıklı ve zengin yarınlar bırakmak adına, birbirinden önemli çalışmalar yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” hamlesi çağrısı ile harekete geçerek, tarımsal alanda yerli ve milli tohumların yeniden geliştirilmesi amacıyla Ekolojik Yaşam Merkezi’ni kuran Osmangazi Belediyesi, yok olmaya yüz tutmuş yüzlerce türde ata tohumunu tekrar üretip, çoğaltarak üretici ile buluşturup yaygınlaşmasını sağladı.

Türk tarımının geleceğine yön verecek bu çalışmayı geniş kitlelere yaymak isteyen Osmangazi Belediyesi, tarımsal faaliyet dışında kalan vatandaşların da üretim içerisinde yer almalarını sağlamak adına Uludağ Üniversitesi ile ‘Tarımsal Eğitim Protokolü’ imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler tarafından, Ekolojik Yaşam Merkezi’nin idari binasında vatandaşlara ata tohumu yetiştiriciliği, üretilmesi ve taşıdığı önemi hakkında teorik eğitim verilecek. Vatandaşlar, öğrendikleri teorik bilgileri ise merkezde yer alan sera bölümünde uygulamalı olarak hayata geçirebilecek.

“YERLİ VE MİLLİ TOHUMU YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ata tohumlarının üretilmesine, geliştirilmesine ve yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacak olan ‘Tarımsal Eğitim’ protokolü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz arasında Ekolojik Yaşam Merkezi’nde imzalandı.

Tohumda dışa bağımlılığa son verip, yerli ve milli tohumu yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, tarımsal alanda yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını söyledi. Başkan Dündar, geleneksel tarımın, milli ve yerli tohumlarımızın yavaş yavaş yok olduğunu hatırlattı.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da günümüzde tüm dünyada yerlileşme ve millileşme konusunda çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekti. Osmangazi Belediyesi'nin insanlara bu hizmeti götürmek için koordinatör görevini üstlendiğini belirten Kılavuz, "Biz de belediyemiz aracılığıyla bu hizmeti halkımıza sunmuş oluyoruz. Böyle bir hizmete vesile olduğu için öncelikle Başkanımız Mustafa Dündar’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir konuda bize de hizmet etme imkanı sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, imzalanan protokolün ardından Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve akademisyenlerden oluşan Uludağ Üniversitesi heyetine Ekolojik Yaşam Merkezi’ni gezdirerek üretilen fideler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Dündar, Rektör Kılavuz’a merkezde üretilen fidelerden elde edilen ata tohumlarından hediye etti.