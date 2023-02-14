Ata Holding depremzedelere desteği reddetti

İzmir'in önemli otellerinden Hilton Oteli'nde depremzedelerin barınma talebini, otelin büyük hissedarı Ata Holding reddetti. Açıklama, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.İZMİR (İGFA) - Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından barınma sorunuyla karşı karşıya kalan 10 şehrimizdeki yurttaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük bir çaba ve özveriyle çalışmaktadır. Gerek kurumsal kapasitemizi devreye sokarak gerek yürüttüğümüz kampanyalarla barınma sorununun çözümü için adımlar atıyoruz.

Basında ve kamuoyunda yer alan belediyemizin hissedarı olduğu eski Hilton Oteli binasının depremzedelere açılmasına ilişkin haberlere açıklık getirilmesi gereği doğmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ardından binanın büyük hissedarı Ata Holding ile gerekli görüşmeler yapılmış, İzmir depreminde olduğu gibi depremzedelere açılması önerisi götürülmüştür.

Ancak bu talebimiz, binanın satılacağı gerekçesi ile olumsuz karşılanmıştır.



İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 23,5 hissemiz olan söz konusu binanın depremzedelere açılması konusunda görüşümüzün olumlu olduğunu bir kez daha duyuruyoruz. Ancak nihai kararın hukuken büyük hissedarda olduğunun da altını çiziyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.