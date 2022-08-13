Aşure kazanları bereket için kaynadı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından gelenek haline getirilen Hicri Yılbaşının başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayı dolayısıyla kazanlar dolusu aşure ikramı bu senede yoğun ilgi gördü. Paylaşmanın önemine vurgu yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘’ Bolluk ve bereketin simgesi aşuremizi ağız tadıyla bu senede ilçe halkımızla birlik olup paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz.’’ Dedi.

BURSA (İGFA) - Adnan Menderes Meydanı’nda kurulan özel stantlarda vatandaşa tek tek aşure ikramında bulunan Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Başkan Kanar binlerce kişi ile aşurenin bereketini paylaştı. 3 bin kişiye ulaşan aşure ikramıyla Adnan Menderes Meydanı dolup taşarken kurulan masalar sayesinde birlik ve beraberlik ruhu yaşandı.

İkinci kez Covid-19 testi pozitif çıkan Başkan Kanar karantinasını tamamlayıp görev başına geçtiği ilk gün halkın sıcak ilgisiyle karşılaştı. İlçe halkıyla hasret gideren Kanar, "Karantina dönemimde geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Aşure ikramımızı gerçekleştirdik. Allah birlik ve beraberliğimize zeval vermesin. Muharrem ayı anlam olarak ‘’hürmete layık’’ demektir, biz de bu hürmetli günlerde birlik ve beraber olarak, asırlardır sürdürülen geleneği halkımızla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu manada tüm vatandaşlarımızın Hicri Yılbaşını ve Muharrem Ayını kutluyorum’’ dedi.