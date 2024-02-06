Son Dakika

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti

GÜNDEM 06.02.2024, 10:20
Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti

Türkiye’yi yasa boğan ve 50 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçti.

Mehmet TOPRAK / Rüstem PEHLİVANLAR / HERKES DUYSUN

ADIYAMAN (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye, puslu ve acı bir sabaha uyandı. Sabah 04.17’de 7.7 şiddetinde gerçekleşen ve 65 saniye süren Kahramanmaraş merkezli depremi, öğlen 13.24’te 7.6 şiddetinde gerçekleşen ve 45 saniye süren deprem takip etti.

Depremin ardından ilk saatlerde arama kurtarma çalışmaları başladı fakat yolların da ciddi düzeyde hasar görmüş olması sebebiyle bazı bölgelere ulaşmakta güçlük çekildi.

Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, medya ve gönüllüler depremin ardından tek yürek oldu ve depremin yaralarının bir an önce sarılması için tüm Türkiye el ele verdi.

Bunun yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’ye, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere ekipler gönderildi ve arama kurtarma çalışmaları haftalarca sürdü.

Depremden günler, hatta haftalar sonra görülen mucize kurtuluşlar sönmeye yüz tutmuş umutları yeniden alevlendirse de yaraları sarmaya, acıları dindirmeye yetmedi.

Türkiye’yi yasa boğan ve kayıtlara “Asrın Felaketi” olarak geçen bu iki depremde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken yüz binden fazla vatandaşımız yaralandı.

11 ili etkileyen ve yüz binlerce binayı kullanılamaz hale getiren depremlerin ardından bölge halkının bir kısmı göç etmeye mecbur kalırken, bir kısmı da devlet tarafından çadır ve konteynır kentlere yerleştirildi.

O depremzedeler, Asrın Felaketi’nin yıl dönümünde kendisi de bir depremzede olan ve depremlerde 20’ye yakın birinci dereceden akrabasını kaybeden Herkes Duysun Adıyaman Muhabiri Mehmet Toprak’a konuştular ve deprem felaketinde yaşadıklarını anlattılar.

“OĞLUMU, KIZIMI, GELİNİMİ, TORUNUMU KAYBETTİM”

Depremlerde çocuklarını kaybeden bir depremzede, “2023 bize çok kötü geldi. Canlarımı kaybettim; oğlumu, kızımı, gelinimi, torunumu kaybettim… Üç katlı bina. Birinci kat sıfır olmuş, ikinci kat birin üstüne oturmuş. Yavrularım orada pres oldular. 5 gün boyunca o enkazın başında yavrularımı bekledim.” 

Depremin ardından evine vardığında evinin enkaz yığınına dönüştüğünü gördüğünü söyleyen depremzede şu ifadeleri kullandı: 

“O sırada telefonuma bir mesaj geldi. ‘Senin hanım yan tarafta gel kurtar onu.’ yazıyordu. Gittim baktım, hamının yarısı içeride yarısı dışarıda. Altı kolon, üstü kolon, müdahale edemiyorsun. Bu arada yağmur da yağıyor. Şemsiye tuttuk üzerine. ‘Ayaklarım üşümeye başladı.’ dediği zaman korkmaya başladım. Sonra sırt kısmını hafif hafif kazmaya başladım. Kazmaya başladıktan sonra çok şükür kazasız belasız çıkardık hanımı ama hanım bana diyor ki: Git Ramazan, çocuklar vefat etti. Çocukların odasına gidiyorum, ev öbür tarafa dönmüş. Çocukların isimlerini sayıklıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum hiçbir ses yok... Yan tarafta kolon devrilmiş. Çocuk iki dakika ağlamış, sonra sesi kesilmiş. Müdahale ettik ama elimizde kepçe yok, kazma yok, alet-edevat yok, elinle de koca binanın enkazını kaldıramazsın. Şehir kıyamet olmuş, herkes kendi yakınına koşuyor. Çocukların bir tanesini ikinci gün çıkardım, diğer üç tanesini de dördüncü gün İstanbul’da gelen 24-25 yaşlarında bir gönüllü çıkardı. Çocuklarımı siyah torbaya koyup mezara götürdüm.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Beşiktaş 24 39
4. Trabzonspor 24 37
5. Rizespor 24 36
6. Kasımpasa 24 35
7. Antalyaspor 24 34
8. Başakşehir 24 33
9. A.Demirspor 24 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 24 27
15. Samsunspor 24 26
16. Pendikspor 24 26
17. Karagümrük 24 24
18. Gaziantep FK 24 24
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 49
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 21 35
7. Bandırmaspor 21 33
8. Gençlerbirliği 21 32
9. Boluspor 21 32
10. Erzurumspor 21 26
11. Ümraniye 21 24
12. Manisa FK 21 23
13. Keçiörengücü 21 23
14. Tuzlaspor 21 22
15. Adanaspor 21 20
16. Şanlıurfaspor 21 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 21 7
Takımlar O P
1. Liverpool 23 51
2. M.City 22 49
3. Arsenal 23 49
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. M. United 23 38
7. West Ham United 23 36
8. Brighton 23 35
9. Newcastle 23 33
10. Wolves 23 32
11. Chelsea 23 31
12. Bournemouth 22 27
13. Fulham 23 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 22 22
16. Nottingham Forest 23 21
17. Luton Town 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 58
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 23 48
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 23 35
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 23 30
11. Deportivo Alaves 23 26
12. Osasuna 23 26
13. Rayo Vallecano 23 24
14. Villarreal 23 24
15. Sevilla 23 20
16. Celta Vigo 23 20
17. Mallorca 23 20
18. Cadiz 23 17
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6