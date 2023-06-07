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Asrın felaketinin 120. gününde Kocaeli’de deprem paneli

GÜNDEM 07.06.2023, 10:13
Asrın felaketinin 120. gününde Kocaeli’de deprem paneli

Kahramanmaraş depremlerinin 120. gününde depremler ve depremlerin hukuki boyutu Kocaeli’deki deprem panelinde konuşulduKOCAELİ (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin 120. gününde, Kocaeli’de “120. Gününde Kocaeli’den Depremlere Bakış ve Depremin Hukuki Boyutu Paneli” gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen panelde, depremlere yönelik birçok veri ortaya çıkarılırken depremin ortaya çıkardığı hukuki boyut da ele alındı. Kocaeli Kongre Merkezi fuaye alanında 1999 Gölcük ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisi de yer aldı.

Panel Kocaeli Üniversitesi, Körfez Ticaret Odası,  Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Müteahhitler Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Mimarlar Odası ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin ortaklığında yapıldı.

“YARDIMLAR DEPREM BÖLGESİNE SORUNSUZ ULAŞTI”

Panelin açılışında konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, “6 Şubat’ta büyük bir depreme uyandık. Depremden birkaç saat sonra sayın valimiz deprem bölgesine hareket etti. Kocaeli’den olağanüstü bir seferberlikle tüm yardımlar, hiçbir sorun yaşamadan deprem bölgelerine ulaştı. Bunda meslektaşlarım vali yardımcıları, ilçelerde kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, ticaret odaları, OSB’ler ve Kocaeli halkının tümünün sayesinde oldu. Biz bir yardım talebinde bulunmadık sadece gelen yardımları organize etmeye çalıştık. Gençlerimizle karınca misali çalışarak sorunsuz bir şekilde yardımları organize ettik” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ KÖKLERİNE DÖNÜYOR”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Bugün buraya gelmemizin sebebi geçmişteki acı hatıralarımızın hatırlanması ve geleceğe yönelik umut dolu bir ses vermektir. Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 4 ay geçti ancak yüreklerimizdeki yaralar hala tazedir. Biz Kocaeli Üniversitesi olarak deprem öncesinde de deprem sonrasında pek çok inisiyatife imza attık. Kocaeli Üniversitesi olarak deprem öncesine yönelik birçok programlar gerçekleştiriyoruz. Çeşitli senaryolarla deprem ve diğer afetlere yönelik tatbikatlar yapıyoruz. Hatta oluşabilecek senaryolar içerisinde üniversitemizdeki hastanemize yol ve trafik açısından gelebilecek yoğunluğun planlamasını dahi yaptık. Kampüs içerisindeki yolların açılması için Büyükşehir Belediyemizle işbirliği yaptık. Deprem sonrasında da inanılmaz şeyler gördük. Biz öğrencilerimizi, çocuklarımızı hep y kuşağı, z kuşağı gibi isimlendirmelerle değerlendiriyorduk ama deprem sonrasında gördük ki çocuklar köklerine çekiyor. Bizim Anıtparktaki yerleşkemizde öğrencilerimiz, çocuklarımız inanılmaz gayret gösterdi” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ’NİN ZEMİN SINIFI 2004-2008 YILLARI ARASINDA BELİRLENDİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler de, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle 2004 yılında Büyükşehir Belediye sınırlar, il sınırı olduktan sonra depremle ilgili çok ciddi çalışmalar gerçekleştirilmiş oldu. Özellikle imar planlarına esas zemin etütlerinin güncellemesine yönelik çalışmalar yapıldı. Yakın dönemde gerçekleşen 6 Şubat depremlerinde zemin sınıfının ne kadar önemli olduğu görüldü. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2004-2008 yılları arasında TÜBİTAK ile Kocaeli’nin tamamı ile ilgili zemin sınıfının belirlenmesi ile ilgili bütünsel bir çalışma yapılarak imar planlarına altlık oluşturduk. Bu panelden ortaya çıkacak olan sonuçlar Kocaeli’mizin geleceği acısından bizlere veri oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

Panelide ayrıca sunucu Mehmet Akif Ersoy’un moderatörlüğünde Prof. Dr. Fadime Sertçelik, 6 Şubat 2023 6 Şubat Pazarcık ve Elbistan depremlerinin değerlendirilmesi ve olası Marmara depremi açısından Kocaeli, Japon Uzman Yoshinori Moriwaki, Türkiye ve Japonya’da deprem felaketlerini önleme farklılıkları, Prof. Dr. Mücahit Opan, Deprem bölgesinden izlenimler ve bölgemizde yapılması gerekenler, Prof. Dr. Şerif Barış, Deprem gerçeği ve yapılması gerekenler ve Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Depremin toplum ruh sağlığı üzerine çok yönlü etkileri konularında sunumlar gerçekleştirdi.

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